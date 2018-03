Aus den Vereinen Erste Hilfe und Reanimation

Schelklingen / SWP

Das DRK Schelklingen hat in den vergangenen Tagen einen Erste-Hilfe-Kurs für Feuerwehren veranstaltet. In dem 20-stündigen Kurs wurden den 22 sich in Ausbildung befindlichen Feuerwehrleuten aus der Region die Grundlagen zur Ersten Hilfe vermittelt. Neben der teilweise bekannten Versorgung von Wunden und Knochenbrüchen wurden spezielle Dinge wie Reanimation und der Umgang mit dem Defibrillator besprochen. Die Kursteilnehmer übten unter anderem an den Phantomen auch die Beutelbeatmung mit zwei Helfern. Abwechslung brachte die Übung mit der Trage: Das Aufnehmen einer Person mit Verdacht auf eine Wirbelverletzung sowie Anlegen und Ausformen der Vakuumma­tratze waren neben Transport über Treppen und Hindernisse der Höhepunkt an diesem Tag.

Auch einige Ausbildungsabende zum Thema Erste Hilfe bot das DRK Schelklingen an. Dort wurde den Teilnehmern unter anderem die Möglichkeit gegeben an einem Reanimationstraining teilzunehmen. Für besonderes Augenmerk sorgten die vom Ausbilder und Bereitschaftsleiter Horst Klingberg bereitgestellten Phantome in verschiedenen Größen. So konnte über alle Altersstufen – vom Baby über das Kind hin zum Erwachsenen – die Reanimation geübt werden. Für die Mitglieder der DRK-Bereitschaft wurde das Training um einige Punkte erweitert wie Atemspende mit dem Beatmungsbeutel und Sicherung der Atemwege durch einen Tubus. Das Zirkeltraining Herzdruckmassage, Defibrillator, Sicherung der Atemwege und Umgang mit dem Beatmungsbeutel ist für die DRK-Mitglieder ein fester Bestandteil des jährlichen Übungsablaufes.