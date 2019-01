Erste Hilfe Erste-Hilfe-Kurs im Freien macht Spaß

Schelklingen / SWP

Wanderführer, Waldpädagogen und Jugendleiter fit machen bei Unfällen in unwegsamem Gelände – dies soll der Kurs „Erste-Hilfe-Outdoor“, den das DRK Schelklingen am Samstag erstmals in diesem Jahr angeboten hat, berichtet Horst Klingenberg, Bereitschaftsleiter des DRK Schelklingen.

Gut ausgerüstet und voller Tatendrang seien die 17 Kursteilnehmer von Schmiechen durch die stark verschneite Winterlandschaft Richtung Hütten gewandert. Auf einer Anhöhe nah am Waldrand haben die Kursteilnehmer dann die Szenarien wie Auffinden einer Person, stabile Seitenlage oder Wärmeerhalt ausprobiert und abgearbeitet. Ebenso haben sie blutende Wunden und Knochenbrüche versorgt.

Eine besondere Herausforderung bei der Witterung war dann der Transport der „verletzten“ Personen. Mit viel Spaß wurden einige Tragen aus Hölzern und Kleidungsstücken gebaut und auch getestet. Nach einem umfassenden, zehnstündigen Übungstag verabschiedeten sich die Teilnehmer mit vielen neuen Erkenntnissen und Tipps.

Info Die nächsten Kurse in Schmiechen sind am 31. März und am 28.April vorgesehen. Anmeldung unter drk-ulm.de.