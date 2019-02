Kultur Erneut Ausstellung „Bürger und ihre Hobbies“

Rottenacker / PATRICK HUSS

„Das letzte Jahr war geprägt von der Teilnahme am Literaturnetzwerk Oberschwaben“, sagte der Vorsitzende Hermann Huber in seinem Jahresbericht des Museums- und Heimatvereins Rottenacker. Der Verein hielt am Freitag seine 17. Hauptversammlung im Gasthaus Rössle ab. 28 Mitglieder waren anwesend, unter ihnen auch Bürgermeister Karl Hauler, der selbst Mitglied des Vereins ist. Die Sonderausstellung „Landwirtschaft in Rottenacker“ sei leider nicht so gut wie erhofft besucht gewesen. Dagegen erfreute sich die Teilnahme am lebendigen Adventskalender größerer Resonanz.

Nach einem Aufruf im Amtsblatt hatte der Verein aus der Bevölkerung Fotos für die Sonderausstellung Landwirtschaft erhalten. Das Heimatmuseum und die Dauerausstellung zum Dichter und Maler Franz Carl Hiemer wird den Verein auch in Zukunft beschäftigen. Ferner besuchte der Verein im vergangenen Jahr auch das Museum in Munderkingen, zudem nahm man am Vereineschießen und am Weihnachtsmarkt teil. Die Frauen haben sich zum Weben getroffen.

Die Besucherzahl des Museums habe sich leicht erhöht, um 190 Besucher auf 10 230. Kassierin Sieglinde Hertenberger vermeldete ein Plus von rund 1180 Euro in der Kasse.

„Der Verein macht seit 16 Jahren gute Arbeit und ist sehr präsent in der Gemeinde. Das freut mich“, sagte Bürgermeister Karl Hauler. Ziel sei es, das Museum, auch über das Netzwerk, noch bekannter zu machen.

Bei den Wahlen wurden Inge Brucker (2. Vorsitzende), Sieglinde Hertenberger (Kassierin) und die Kassenprüferinnen Ute Schwarz und Linda Walter in ihren Ämtern bestätigt und für weitere drei Jahre gewählt. Einzig das Amt des Beisitzers bleibt weiterhin vakant. Sara Bäuerle (in Abwesenheit) wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Anschließend wurde ein Ausblick auf das Jahr 2019 gegeben. Ab April soll es, wie schon vor ein einigen Jahren, die Sonderausstellung „Bürger und ihre Hobbys“ geben. „Der Aufruf geht hiermit an alle Bürger, alte Fahrräder, Motorräder, Münzen et cetera dafür bereitzustellen“, sagte Huber. Die Eröffnung ist für den 7. April geplant und soll mit einer kleinen Sternfahrt mit alten Traktoren oder Motorrädern beginnen. Am 26. Mai findet der 3. Kunst- und Handwerkermarkt statt, es ist der Sonntag der Kommunal- und Europawahl.

Synergie-Effekt dank Wahl

Dadurch erhofft sich Huber Synergie-Effekte. „Wir hoffen dadurch auch, die Wahlbeteiligung etwas steigern zu können.“ Des Weiteren soll im Museum eine kleine Leseecke eingerichtet werden. Die Bücher könnten auch ausgeliehen werden. Ferienprogramm, Adventskalender, Sonderführungen sind wie gehabt im Jahresprogramm.

Außerdem wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, sich als Brautpaar vor oder im Museum fotografieren zu lassen. Mit einer Fotoshow und Luftbildern aus den Jahren 1958 und 1971 endete der Abend.