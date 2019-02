Integration Ergreifende Musik und feines Essen

Spielt am Samstag: Die Akustik- Band Walk The Line © Foto: helferkreis

Die vier Schwestern Wakkas beim Konzert 2017 in der Galerie Petrushof in Obermarchtal. © Foto: Ingeborg Burkhardt/Archiv

Obermarchtal / swp

Ergreifende Musik und feines syrisches Essen – das zeichnet für Sabine Köberle den Begegnungsabend aus, der am kommenden Samstag (9. Februar) um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet. „Es ist immer ein Moment der Nähe und der Lebensfreude, wenn wir uns zu diesem musikalischen Erlebnis zusammenfinden“, schreibt die Sprecherin des Helferkreises für Flüchtlinge in Obermarchtal in ihrer Ankündigung. Es spielen Sisters Wakkas aus Aleppo und Walk the Line aus Ehingen.

Die Geschichte der Familie Wakkas und ihr Weg von der einst zweitgrößten Stadt Syriens über die Türkei nach Griechenland und das Flüchtlingslager Idomeni bis zum Wiedersehen von Vater, Mutter und den vier Töchtern im Juni 2016 in München und ihrer Ankunft schließlich in der Wohnung im Rathaus in Obermarchtal hat viele bewegt. Und die vier Schwestern Enji (18), Sidra (17), Rama (16) und Seham (11) haben mit ihrer Musik bei Auftritten im Ulmer Zelt, in der Galerie Petrushof und im Dorfgemeinschaftshaus in Obermarchtal und bei Radio free FM in Ulm die Menschen begeistert. Nun streben Enji, Sidra und Rama das Abitur an, und Rama hat neben dem Tambur in Deutschland auch Querflöte gelernt, Seham Klavier und Akkordeon. „Seham hat das absolute Gehör“ sagt ihr Klavierlehrer Wolfgang Weller, Leiter der Jugendmusikschule Munderkingen. Ihre Musik ist geprägt vom kulturellen Background aus Syrien, traditionellen kurdischen Stücken und jeder Menge Liebe zum Detail. „World Music vom Feinsten“, sagt Friedrich Hog, der das Musikprogramm für den Begegnungsabend zusammengestellt hat. Ab und an rutsche auch mal ein „westliches Stück“ ins Repertoire, wie „Hotel California“ von den Eagles.

Mit dabei ist am Samstag die Akustik-Band Walk the Line mit Musikern aus Ehingen, Munderkingen und Oberstadion. Die spielen mit Gitarre, Kontrabass, Mandoline und Mundharmonika Bluegrass und akustische Countrymusik. Ihre musikalischen Vorbilder sind Hank Williams, Johnny Cash, die Eagles oder Bill Monroe. Sie sind seit ihren Auftritten im Petrushof keine Unbekannten mehr in Obermarchtal. Am Ende des Konzerts werden Walk the Line und Sisters Wakkas gemeinsam ein irisches Lied singen.

Info Veranstalter des Begegnungsabends ist der Helferkreis für Flüchtlinge in Obermarchtal mit Unterstützung der Country & Western Friends Kötz 1982 und der German Bluegrass Music Association. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.