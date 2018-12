Ergreifende Lieder mit Les Harmonieux in der Liebfrauenkirche

Christina Kirsch

Eine besinnliche Stunde vor Weihnachten haben Matthias Rimmele, Frank Stubhan, Uli Mohl und Jürgen Joos (von links) gestern Abend einem ergriffen zuhörenden Publikum beschert. In der übervollen Liebfrauenkirche, in der alle Plätze belegt waren und viele Besucher noch stehen mussten, ließ das Ehinger A-cappella- Quartett „Les Harmonieux“ mit seinen Tenor- und Bassstimmen hören und fühlen – von alten Weihnachtsliedern wie „Tochter Zion“ über englische Weisen bis zu Weihnachtsschlagern. Und es bewies, dass auch „White Christmas“ immer noch sehr sinnlich klingen kann. Dazwischen gab es kurze Impulse, und als Jürgen Joos fragte, ob Weihnachten vielleicht ganz anders sei, einfach, mit Kerze und grünem Zweig, war es ganz still in der Kirche. Das Konzert machte aber auch deutlich, dass Besinnlichkeit einen Rahmen braucht, in dem ein In-sich-hinein-Hören auch möglich ist.