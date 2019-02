Vereine Erfolgreiches Naturschutz-Jahr

Rißtissen / RENATE EMMENLAUER

Das Jahr 2018 war für den Nabu Rißtissen sehr erfolgreich, wie in der gut besuchten Hauptversammlung des Vereins deutlich wurde. So war die Ortsgruppe im März des Vorjahrs vom Zwiefalter Naturschutzfonds mit einem Preis und Geldbetrag für ihre „Eh-da-Fläche“ im Limesweg ausgezeichnet worden. Das 120 Quadratmeter große Areal ist bestückt mit Schwalbenhaus, Insektenhotel, Büschen für Vögel und Bienen sowie einem Totholzhaufen und einer Blühwiese. Elf Helfer hatten Anfang des Frühjahrs erneut den Krötenzaun aufgebaut. Dies ist auch heuer geplant.

Mit der Maiwanderung und dem Ausflug nach Bad Saulgau und kleineren Treffen habe man die kameradschaftliche Seite abgedeckt, berichtete Gerold Schick vom Vorsitzenden-Trio bei der Versammlung im Floriansstüble des Feuerwehrhauses in Rißtissen. Beim Nabu-Fest 2018 verzeichnet er einen Rekordbesuch. Ernüchternd sei die Putzete der Riß zusammen mit dem Fischereiverein gewesen. „Wir haben enorm viel Müll in dem kleinen Fluss gefunden. Ganze Zeitungspakete, Abfalleimer, Flaschen und anderen Unrat“, teilte Schickt mit. Daher wollen beide Vereine die Putzete im kommenden Sommer wiederholen. Im September wurde das Bienenhotel fertigstellt. Überdies habe es ein Dutzend Ernteeinsätze mit 6,8 Tonnen Äpfeln auf den beiden Streuobstwiesen mit knapp 30 Obstbäumen des Nabu gegeben. Vogelhäuschen wurden verkauft und aufgestellt, zudem im Kindergarten mit den Sprösslingen Vogelfutter selbst hergestellt.

Maria Weckerle informierte zum Stand der Baumpatenschaften. Demnach sei 2015 die Aktion mit einem Feldahorn begonnen worden. Seitdem hat der Nabu Rißtissen schon 47 Bäume gepflanzt, mehrheitlich Obstbäume mit alten Sorten, aber auch Laubbäume oder den jeweiligen Baum des Jahres. Gesetzt werden die Bäume von der Nabu-Ortsgruppe, die auch die Kosten für den Baumkauf übernimmt. Gepflanzt wird auf dem Grundstück des Baumpaten.

Nicht zuletzt berichtete Martin Bösl über wohlgeordnete Finanzen der Ortsgruppe. Und das, obwohl man das Vereinsheim renoviert und eine elektrische Baumschere angeschafft habe. Hinzu kamen Kosten für die Patenbäume, für gepflanzte Büsche und Blumen sowie Material für Nistkästen und mehr. Ludwig Schwarz schwärmte: „Mein großes Kompliment an die Ortsgruppe. Was in den 70er Jahren als kleines Pflänzchen begonnen hat, erweist sich nun als wertvolle Institution für den Naturschutz.“ Auch bei der Dorfputzete am 27. April ist der Nabu wieder mit dabei.