Unternehmen Erfolgreich mit Sprüharmen und Wärmetauschern

Rottenacker / Andreas Hacker

Große Zahlen haben die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer und Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler gestern beim Besuch bei Etimex zu hören bekommen: Rund 250 000 Teile werden in dem Werk an der Donau jeden Tag produziert, rund 60 Millionen aufs Jahr, wie Werkleiter Georg Ruf den Besuchern erklärt hat. Dafür braucht Etimex rund eine Millionen Kilowattstunden Strom im Monat.

Etimex blickt in Rottenacker auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Dass das Werk, in dem in Spitzenzeiten rund 400 Menschen beschäftigt waren, heute mit 220 Mitarbeitern und vollen Auftragsbüchern wieder gut dasteht, hat auch mit einer Entscheidung zu tun, die in Verbindung mit dem Krisenjahr 2008 getroffen worden war: der Konzentration auf die Fertigung von Kunststoffteilen für den Bereich Haushalt und der Aufgabe der Fertigung für den Bereich Automobil.

„Das war eine strategisch wichtige Entscheidung“, sagt Georg Ruf, der das Werk Rottenacker seit September 2016 leitet und am Standort auf ein kontinuierliches Wachstum zurückblicken kann. Der Umsatz heute mit wichtigen Kunden wie Bosch und Siemens, Miele und Neff, aber auch Geberit sei doppelt so hoch wie noch 2008. Auch bei den Beschäftigten geht die Zahl nach oben, wenn auch nur langsam und mit Schwierigkeiten, weil die Personalsuche auch mal erfolglos verläuft. „Wir sind am kämpfen“, sagt Ruf und zählt auf, wen er von heute auf morgen einstellen könnte, aber nicht findet: einen Techniker, einen Elektroniker, einen Projektingenieur und einen Einrichter.

Unter den aktuell 220 Beschäftigten in Rottenacker sind etwa 30 Leiharbeiter. Sie haben, wie zuletzt knapp 20, die übernommen worden sind, bei Bewährung die Chance auf einen festen Arbeitsplatz. Doch auch auf dem Markt für Zeitarbeit wird es immer schwerer, Personal zu finden, sagt Ruf, weshalb Etimex in Ausbildung investiert: Plätze für Verfahrensmechaniker, Industriemechaniker und Werkzeugmechaniker werden angeboten, im Moment gibt es zehn Auszubildende. Doch die Anschlussausbildung an der Technikerschule in Ehingen sei halt attraktiv; Ruf weiß, dass einer der Zehn, der bald fertig wird, diesen Weg einschlägt.

Dabei bietet Etimex Chancen, sagt Georg Ruf. Im Werk in Rottenacker gebe es eine gesunde Mischung aus hochautomatisierter Fertigung und manuellen Tätigkeiten und damit Beschäftigung für qualifizierte Facharbeiter genauso wie für Angelernte. 67 große Maschinen stehen in den Hallen mit 15 000 Quadratmetern Fläche und fertigen in zwei Technologien, Blas- und Spritzguss, zum Beispiel Sprüharme für Geschirrspüler. 30 000 Stück am Tag, noch so eine große Zahl. „Bei uns geschieht alles auf einer Anlage“, beschreibt Georg Ruf die Produktion, vom Polypropylen- Granulat bis zum Endprodukt. Um so einen Wassersprüher, der sich in Spülmaschinen dreht, zu produzieren, werden zwei Halbschalen gefertigt, aufeinandergelegt und von der Maschine mit einem Rand bespritzt.

Teile auch montieren

In Rottenacker entstehen Luftkanäle für Wäschetrockner, Waschmittelkartuschen und Kondensationsbehälter oder auch komplexe Teile wie zum Beispiel Wärmetauscher. „Es ist uns gelungen, Teile, die bisher aus Metall waren, aus Kunststoff herzustellen und damit leichter zu machen“, sagt Ruf. Solche Entwicklungen auf Kundenwunsch und die Fähigkeit, auch verschiedene Teile zu einem einbaufertigen Teil zu montieren, seien zusammen mit der hochpräzisen Fertigung wichtig für den Erfolg von Etimex in Rottenacker. Ein Erfolg, der Herausforderungen bringt: Demnächst kommt Rational als führender Hersteller von Dampfgarern als neuer Kunde dazu.