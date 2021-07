Immer noch keine neuen Erkenntnisse hat die Polizei über die vermisste Amani Aljaffal . Wie mehrfach berichtet, ist die 16-Jährige seit Montagmorgen verschwunden. Zuletzt wurde sie am Montag gegen 7.20 Uhr in der Nähe der Straßen Am Ramminger und Weiherbachweg in Ehingen gesehen. Zuvor war sie von ihrem Wohnort Rechtenstein mit dem Bus nach Ehingen gefahren. Seither fehlt jede Spur von ihr.