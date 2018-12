AOK-Radtreff Öpfinger Radsportler radeln über 64.000 Kilometer

Öpfingen / SWP

Der Radtreff ehrt in seiner Jahreshauptversammlung die Württembergischen Meister.

Erfolgreiche Saison für den AOK-Radtreff der SG Öpfingen: Von 124 Gruppenfahrten mit 57 Vereinsmitgliedern und 103 „Gastfahrern“, berichtete Abteilungsleiter Günter Schulz. 64.632 Kilometer kamen zusammen.

In der Vereinswertung zur Württembergischen Meisterschaft erreichte der Radtreff so in der Klasse eins den dritten Platz. Auch in der Einzelwertung der Fahrtenbuch-Fahrer ist man ganz vorne mit dabei.

Württembergische Meister wurden Gerda Freudenreich, Tobias Sontheimer, Franz Schaupp und Karl-Heinz Ulrich. Zweite Plätze belegten Jonas Renz und Elfriede Maier, den dritten Platz Josef Renz. Plätze von fünf bis elf belegten Vereinsmitglieder in ihrer Altersklasse.

In der Vereinswertung erreichten den ersten Platz Tobias Sontheimer, Gerda Freudenreich und Karl Heinz Ulrich, den zweiten Platz Elfriede Maier, Franz Schaupp und Jonas Renz. Dritte Plätze: Rita Schulz und Josef Renz. Claudine Plieskat verlas den erfreulichen Kassenbericht. Die Entlastung leitete Karl Weber. Carsten Schiemenz berichtete über Projekte der SG Öpfingen.

