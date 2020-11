Die wilden Müllablagerungen an den Containerstellplätzen in Schelklingen waren erneut Thema im Gemeinderat. Rolf Sontheimer (SPD) sprach das Thema in der Debatte um die Erhöhung der Abfallgebühren im kommenden Jahr an. Die illegale Entsorgung nehme überhand. Kürzlich habe sogar jemand einen ga...