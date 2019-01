Energie Energiegenossenschaft installiert große Anlage für Sonnenstrom

BEG sucht weitere Dachflächen für PV-Anlagen

Sauberer Strom Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Ehingen ist im Sommer 2010 gegründet worden mit dem Ziel, sauberen Strom zu produzieren und so möglichst viel umweltschädliches CO2 einzusparen. Ende 2010 ist die erste Anlage auf der Römerhalle in Rißtissen mit rund 30 Kilowattstunden Leistung in Betrieb gegangen, ein Jahr später folgten die Solarmodule auf dem Gebäude des Klärwerks in Lonsee-Halzhausen, die ungefähr 60 kwH Strom pro Jahr liefern. Mehr als 40 Genossen gehören der BEG an, laut Vorstandsmitglied Jürgen Kübler ist die Genossenschaft weiter auf der Suche nach geeigneten Dachflächen zur Produktion von Sonnenenergie.

Alternative Auch die Windkraft verliere sie nicht ganz aus den Augen, allerdings ist es schwierig, in hiesigen Breiten an geeignete Projekte zu kommen, weil diese dünn gesät sind und zunächst viele Anlaufkosten aufzubringen sind. ff