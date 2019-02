Gemeinderat Emeringer Dorfbach soll offen fließen

DIETMAR BURGMAIER

Rund 2,4 Kilometer lang wird die Backbone-Trasse fürs schnelle Internet auf der Gemarkung Emeringen sein. Am Donnerstag hat der Gemeinderat für 2600 Euro den Planungsauftrag für die Trasse von der Ortslage zur Kreuzung Rechtenstein/Unterwilzingen vergeben. Die Arbeiten sollen anschließend mit dem Bau der Obermarchtaler Trasse ausgeschrieben werden. Eine Verbindung nach Datthausen gibt es bereits. Die Gemeinde Emeringen rechnet mit Kosten von rund 250 000 Euro; endgültig festgelegt werden die Ausgaben nach der Submission.

Der Emeringer Dorfbach soll renaturiert werden. Eine durchgängige Öffnung des Baches ist allerdings wegen der Besitzverhältnisse der Grundstücke nicht möglich. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von rund 64 000 Euro. Ein Zuschuss von 85 Prozent ist mündlich zugesagt, berichtete Bürgermeister Josef Renner im Gemeinderat. Zwischen Bäckerstraße und Stampfenwiesenweg werde zudem ein drei Meter breiter Fußweg gebaut. Die wasserrechtliche Genehmigung für die Renaturierung liegt bereits auf dem Tisch; die Genehmigungsplanung ist fertig. Stellenweise sollen die alten Rohre der Bachverdolung im Boden bleiben.

Die Emeringer Fluren sollen in ihrer Schutzwürdigkeit nicht so hoch eingestuft werden. Dies wird in der Stellungnahme der Gemeinde zum entstehenden Wasserschutzgebiet Zwiefaltendorf stehen. Bürgermeister Renner gab zu bedenken, dass Emeringen auch für die Zwiefaltendorfer Wasserfassung eine Verantwortung trage. „Wir können nicht nur fordern, sondern wir müssen selber auch einen Teil beitragen“, sagte Renner im Hinblick auf die Qualität der eigenen Wasserversorgung. Derzeit würden die Grenzwerte des Wassers aus dem Tiefbrunnen im Norden der Gemeinde eingehalten.

Seit dem Jahr 2010 habe sich der Stromverbrauch der Gemeinde halbiert, gab der Bürgermeister bekannt. Dies führte er auf verschiedene Ursachen zurück, unter anderem auf die neue Pumpe im Hochbehälter.

Weitere Mitteilungen: Emeringen hatte zum 30. September 2018 142 Einwohner; für die Feuerwehr werden sechs Akku-Leuchten für insgesamt 1650 Euro angeschafft; das Straßenkehren werde im Amtsblatt ausgeschrieben.