Munderkingen Elisabeth Rieger wird 90

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

„Ich freue mich, dass ich so alt werden durfte, dass ich morgen mit meiner Familie den 90. Geburtstag feiern kann“, sagt Elisabeth Rieger. Mit ihrer Familie meint sie ihre drei Söhne und ihre vier Enkel mitsamt deren Angehörigen.

Durch ihre Heirat mit Schlossermeister Franz Rieger war Elisabeth Jauz aus Uigendorf nach Munderkingen gekommen. Gemeinsam eröffnete das Paar an der Emerkinger Straße eine Tankstelle – zu einer Zeit, zu der „der Liter Sprit noch wenige Pfennige gekostet hat und ich im Kopf rechnen musste, wie viel ich für fünf Mark in den Tank meiner Kunden geben kann“, erinnert sich die Jubilarin. Seit 30 Jahren ist sie Witwe, seit 28 Jahren wohnt sie in der Martinstraße mit Blick auf den dortigen Brunnen. Die 35 Stufen in ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss über der Buchhandlung Laese überwindet sie problemlos; ihren Haushalt führt sie bis heute selbst.

Zur Fasnetszeit steht Rieger ganz selbstverständlich am Straßenrand und nicht am Fenster, „weil man in der Fasnet unter de Leit sei muess.“

Jahrzehntelang in Kontakt

Sonst lebe sie eher zurückgezogen, erzählt die rüstige Seniorin. Jahrzehntelang stand sie mit Schulkameraden aus Uigendorf, die nach Toronto auswanderten, in Briefkontakt. Nach ihrem 70. Geburtstag erfüllte sie sich den Traum vom Besuch bei ihren alten Freunden. „Das war wunderschön“, sagt sie.

Anlässlich ihres 90. Geburtstags bekommt die Jubilarin Besuch von Bürgermeister Dr. Michael Lohner. Dabei trifft sie auf einen „Landsmann“, wie sie sagt: Lohners Vater ist Uigendorfer. Da gibt es sicherlich viel zu erzählen.