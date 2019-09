Die Freude war dem Munderkinger Bürgermeister Dr. Michael Lohner am Freitag anzumerken, als er seinen Spaten in den lockeren Mutterboden im interkommunalen Gewerbegebiet stach. „Heute wird geerntet“, sagte er. Im Jahr 2002 hatte die Stadt die Fläche direkt an der Brunnenbergstraße nach zähen...