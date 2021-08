Wo heute noch Felder bewirtschaftet werden und Streuobstbäume wachsen, sollen bald schon Häuser stehen: Bergäcker heißt das knapp vier Hektar umfassende Gebiet in Altsteußlingen, für das die Planungsunterlagen noch bis Freitag öffentlich ausliegen. Zwei Tage vor Ende dieser Frist, am Mittwoch, haben die Naturschutzverbände Nabu und BUND eine gemeinsame Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren an das Baudezernat der Stadt Ehingen geschickt...