Gebäude Georgskaplanei: Einst ein Ort für Pilger

Die Georgskaplanei an der Ehinger Straße in Allmendingen einige Tage vor dem Abbruch. © Foto: Bammes

Allmendingen / Julia-Maria Bammes

Die abgerissene Georgskaplanei im Allmendinger Großdorf hat eine interessante Vergangenheit. Die Kaplanei im Kleindorf soll indes verkauft werden.

Das eine Gebäude ist abgerissen, das andere sieht einer neuen Zukunft entgegen: Die beiden Allmendinger Kaplaneigebäude – das eine stand an der Ehinger Straße, das andere findet sich an der Kleindorfer Straße – sorgen derzeit für Gesprächsstoff.

Die ehemalige Kaplanei im Großdorf, die in der vergangenen Woche zugunsten des geplanten Senioren-Wonbauprojekts abgerissen wurde, hat eine interessante Vergangenheit, sagt Allmendingens Pfarrer Martin Jochen Wittschorek. Für seine Gemeindemitglieder hat er anlässlich des Abbruchs die Geschichte der Georgskaplanei beschrieben.

Im 15. Jahrhundert gab es in Allmendingen eine lebhafte Wallfahrt zu einem aus Jerusalem mitgebrachten Marienbild, der so genannten „Maria im Löchle“. Dies hatte zur Folge, dass die Kirche reicher ausgestattet wurde (um das Jahr 1480), und schließlich vergrößert wurde, um die Pilger aufzunehmen (1506/1507).

Später in Ehinger Besitz

So habe es wohl auch einen Wallfahrtspriester und eine Pilgerunterkunft, gebraucht, schreibt Wittschorek. Es sei anzunehmen, dass Johann Renner, der Patron des Großdorfes, deshalb im Jahr 1528 eine Kaplanei St. Georg stiftete. Es wurden also die Mittel für eine Priesteranstellung bereitgestellt, dazu gehörten auch ein Altar und ein Gebäude. Der Altar sei der (ehemalige) südliche Seitenaltar der Pfarrkirche, deswegen finde sich die Figur des Heiligen Georg bis heute in der Allmendinger Pfarrkirche. Das von Renner gestiftete Haus war wohl ein Vorgängergebäude der nun abgerissenen Kaplanei, in dem dann wohl ein Kaplan und eventuell auch Pilger unterkommen konnten. Ob es an derselben Stelle stand, ist nicht sicher.

Später wurde die Kaplanei mitsamt ihren Ländereien an Ehingen verkauft. Das Ehinger Spital wurde für die Georgskaplanei in Allmendingen zuständig. Das nun abgerissene Gebäude wurde von dort her 1794 neu erbaut und 1907 renoviert. Das Haus war wohl bis 1820 in Ehinger Besitz, dann ging es an die bürgerliche Gemeinde Allmendingen über.

Das Kaplaneihaus im Kleindorf ist ähnlich alt wie das Gebäude an der Ehinger Straße es war. Allerdings geht es hier bergauf: Das Gebäude soll verkauft werden, was für einige Spekulationen im Ort sorgte. Spruchreifes gebe es hier noch nicht, sagt Wittschorek, verweist aber darauf, dass die ehemalige Kaplanei im Kleindorf nicht für einen Euro verkauft wurde – diesen Preis habe er in der Vergangenheit immer wieder scherzhaft genannt, wenn es um die Zukunft des Gebäudes ging.Es habe sich ein Käufer gefunden, der das Potenzial dieses großzügigen Pfarrhauses aus dem frühen 19. Jahrhundert erkannt habe und das Haus sanieren wolle. Es sei ein „absolut besonderes Haus“, sagt Wittschorek, ein momentan schwer erkennbares Schmuckstück. Dem Verkauf eines Gebäudes, das sich im Besitz einer Kirchengemeinde befinde, müsse stets der Diözesanrat zustimmen.

Südlich der Kleindorfer Kirche, zum neuen Baugebiet hin, möchte der Kirchengemeinderat eine Öffnung des Kirchengrundstücks ermöglichen. Wie und in welcher Form das möglich ist, müsse aber erst noch beraten werden, schreibt Wittschorek, zumal der Wiesenstreifen zwischen Hecke und Fußweg nicht der Kirchengemeinde gehört.