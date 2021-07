Die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz bleibt angespannt: In einigen Ortslagen ist mehr als die Hälfte der Gebäude zerstört, teilt die Kreisverwaltung des besonders stark betroffenen Landkreises Ahrweiler auf Facebook mit. Im Einsatz waren allein am Wochenende mehr...