Ein Polizist ist am Mittwochnachmittag von einem Mann verletzt worden, der ein Messer gezückt hat. Wie das Ulmer Polizeipräsidium mitteilte, befand sich um kurz nach 15 Uhr eine Polizeistreife am Bahnhof. Ein Zeuge teilte demnach den Beamten mit, dass ein Mann anderen Fahrgästen wohl mit einem Me...