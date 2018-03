Freizeit Baumstämme werden zu Bretter und Balken

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Über den Baumstämmen im Ehinger Sägewerk Ochs lag am Samstagmorgen noch eine dünne Eisschicht. Kinder und Eltern betrachteten staunend die 20 Meter langen Fichtenstämme, die in der nächsten Stunde zu Brettern und Balken gesägt werden sollten. „Was wiegt denn so ein Baumstamm?“, wollte Martin wissen. „So frisch rund 2,5 Tonnen“, meinte Max Ochs.

Die Veranstaltung in der Reihe „Holz – ein geniales Material“, die das Landratsamt aufgelegt hat, zog wieder viele Interessierte an. Jung und Alt wollten zuschauen, wie ein mächtiger Baumstamm zersägt wird. Die meisten hatten schon beim Fällen eines Baums zugeschaut und wollen auch im dritten Programmteil in der Schreinerei Veser selber etwas aus Holz herstellen.

Doch zunächst galt es, die dicken Stämme aus dem Wald von Leonhard Hauler in meterlange Einzelteile zu sägen, was Max Ochs mit der Hand erledigte. Dann kamen die Stämme auf das Förderband und rollten dem Gatter zu. Die Kinder standen mit gehörigem Respekt daneben und waren bald mit Sägemehl gepudert. „Wir wollen zeigen, dass Holz ein nachhaltiger Rohstoff ist und bei der Verarbeitung alles irgendwie verwendet werden kann“, sagte Alexander Rothenbacher, der das Holz als klimaneutralen und nachwachsenden Rohstoff mit vielen Verwendungsmöglichkeiten anpries.

Innen trocken, außen feucht

Die Kinder konnten fühlen, dass das frisch gesägte Holz innen einen trockenen Kern hat, während es außen noch feucht ist. Der längste Stamm war 20 Meter lang und stammte von einer etwa 120 bis 150 Jahre alten Fichte.

„Für den Festmeter B-Holz bekommt der Waldbesitzer derzeit 90 Euro“, erklärte Leonhard Hauler. So genanntes Käferholz ist weitaus billiger. „Die unterste Kategorie muss nur noch nagelfest sein“, sagte Hauler schmunzelnd. Die gesägten Bretter wurden noch besäumt und müssen dann trocknen. „Bäume, die sich beim Wachsen schon um sich selber gedreht haben, tun das auch noch als Brett“, sagte Max Ochs. Vor allem so genannte Traufbäume würden sich gerne verwinden. Die großen Abbund-Zentren machen auch einer Sägerei wie der von Ochs zu schaffen. Der Besitzer beschäftigt mit Durmus Özdemir nur einen Mitarbeiter.

Umweltpass für Kinder

Alexander Rothenbacher stellte an dem Vormittag auch den neuen Umweltpass des Landratsamtes vor, bei dem wie im Junior-Ranger-Pass des Biosphärengebiets die Teilnahme an Veranstaltungen abgestempelt wird. Wer eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen besucht, erhält Abzeichen, die in einem Lederband als kleine Schmuckstücke eingepasst werden können.

Info Teil drei der Veranstaltungsreihe rund ums Holz findet am Samstag, 14. April, von 10 bis 14 Uhr in Munderkingen in der Schreinerei Veser statt. Hier dürfen Kinder ab acht Jahren und Erwachsene selber etwas aus Holz herstellen. Anmeldung: Telefon (07391) 4776 oder per E-Mail: info@mein-walderlebnis.de