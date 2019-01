Breitband auf dem Land Endlich Glasfaser für Schelklingen

Schelklingen / Bernhard Raidt

Im Frühjahr beginnt der Breitbandausbau im Schelklinger Stadtgebiet. Zunächst werden Leerrohre verlegt.

Schnelle Datenverbindungen für alle – auf dem Land ist das für viele immer noch ein leeres Versprechen. Doch es geschieht gerade viel in der Region. Am Mittwoch hat der Ingenieur Frank Ludwig die Pläne für den Breitbandausbau in Schelklingen und seinen Teilorten vorgestellt. Auf 13,2 Kilometern werden noch in diesem Jahr Leerrohre verlegt. Ungefähr die gleiche Strecke an Leerrohren ist bereits verlegt worden, und zwar im Zuge des Stromtrassenbaus der Netze BW.

Nach der Verlegung der Rohre folgt Schritt zwei: Die Firma Geodata legt Glasfaserkabel ein und macht das Netz funktionstüchtig. Betrieben wird es dann von der Firma Netcom. Wichtig war es Ingenieur Ludwig und auch Bürgermeister Ruckh, etwas klarzustellen: Man baue jetzt keine Glasfaser-Anschlüsse an die einzelnen Gebäude. Dieser Schritt (Fiber to the building, FTTB genannt) folgt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Noch seien die politischen Weichen dafür aber nicht gestellt, sagte Ludwig, die Finanzierung unklar.

Zunächst die Knotenpunkte

Jetzt werde zunächst Glasfaser bis zu den Knotenpunkten gelegt. Von diesen Kabelverzweigern ab werden die Gebäude wie bisher mit den vorhandenen Kupferkabeln versorgt. Eine Verbesserung ist für etliche Schelkinger Haushalte aber bereits drin: Denn wenn der Knotenpunkt mit Glasfaser ausgestattet ist, sind im Umkreis von bis zu 600 Metern schnelle Anschlüsse über das Kupferkabel von bis zu 50 Mbit pro Sekunde für die Haushalte möglich. „Manche haben derzeit gerade mal ein Mbit“, sagte Ludwig. Im Endausbau, wenn das Glasfaser dann bis in die Gebäude führt, sollen 400 Mbit möglich sein.

Sorgen um die Weiler

Doch die Stadträte hatten Sorgen: Josef Schmid (CDU) befürchtete in der Sitzung, dass die Aussiedlerhöfe unter den Tisch fallen werden. Dabei gehöre eine schnelle Datenverbindung heute schon zur Grundversorgung, sagte Schmid. Er könne diesem Plan so nicht zustimmen.

„Wir bauen jetzt nur eine Autobahn“, sagte Hans Merkle (Freie Wähler). Die Zufahrtswege zu den Häusern folgten später. Jürgen Haas (SPD) sagte, dass es auch andere Möglichkeiten gebe, die Datenverbindung zu verbessern. Die Urspringschule etwa habe seines Wissens per Richtfunk seit kurzem eine schnellere Verbindung.

Die Räte debattierten zudem länger über den richtigen Trassenverlauf. Einiges sei gar nicht anders machbar gewesen, weil man sich an der Trasse der Netze BW orientieren musste, sagte Bauamtsleiter Schmid. Auch bei der Verlegung der Leerrohre jetzt sehe vielleicht manche Streckenführung merkwürdig aus, sagte der Ingenieur. „Aber wir verlegen Leerrohre für Glasfaser“, sagte er – die Kabel hätten besondere Erfordernisse.

Rund 1,26 Millionen Euro erhält Schelklingen aus drei Förderanträgen für den Breitbandausbau. Die Stadt investiert aber selbst viel Geld. Die Arbeiten sollen bald ausgeschrieben werden, im März erfolgt die Vergabe, so dass im Frühjahr gearbeitet werden kann. Die Räte stimmten zu, Josef Schmid sprach sich wie angekündigt gegen die Pläne aus.