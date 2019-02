Fasnet Munderkingen Waltraud Prill ist neue Chefin für den Grempelesmarkt

Munderkingen / Maria Bloching

Waltraud Prill ist als neue Verantwortliche für Organisation und Durchführung auf den Spuren ihres Vaters Georg Stöhr.

Waltraud Prill ist mit dem Grempelesmarkt aufgewachsen. Nicht nur, weil der wie der Brunnensprung fest zur Munderkinger Fasnet gehört, sondern auch, weil ihr Vater Georg Stöhr von Mitte der 1960er Jahre bis 1981 die Fäden gezogen hatte. Nun gehen die Aufgaben an seine Tochter über, die die Nachfolge von Harry Wenk übernommen hat, der die neue Organisatorin aber unterstützen will.

Das beginnt schon am Samstag, 23. Februar, wenn von 8 Uhr an die Sammlung des Grempels erfolgt. „Firmen stellen uns vier Fahrzeuge zur Verfügung, so können wir die Straßen abfahren und mit lautem Geschell alles einsammeln, was die Leute vor die Tür gestellt haben“, sagt Waltraud Prill. Gesammelt wird nur Grempel, kein Gruscht: nichts Kaputtes, keine Elektrosachen oder größere Möbel. „Originell, lustig und gut erhalten soll es sein. Einfach alles, das gut an Mann oder Frau zu bringen ist, das Spaß und gute Laune macht.“

Versteigerung für einen guten Zweck

Das Gesammelte wird ins leerstehende Gebäude „Löbbert“ gebracht, das pünktlich zu den Versteigerungen am Rosenmontag und Fasnetsdienstag von 9 bis 12 Uhr in ein Auktionshaus umgewandelt wird. Auf unterhaltsame Weise werden die vier Versteigerer Florian Stöhr, Uli Spranz, Michael Sauter und Thomas Traub die Preise für jeden Grempel in die Höhe treiben, denn der komplette Betrag, der bei dieser Versteigerung eingenommen wird, geht an einen guten Zweck.

In den vergangenen Jahren kamen stets zwischen 4000 und 5000 Euro zusammen, die an Erstkommunionkinder und Konfirmanden, Schulen und an die Sozialstation, an den Dionysiusteller und das Seniorenzentrum sowie für besondere Projekte weitergegeben wurden. „Viele Bieter lassen richtig viel Geld liegen. Manchmal kaufen sie jene Sachen, die ihre eigene Frau vor die Tür gestellt hat“, erzählt Waltraud Prill. Besonders gefragt waren Pelzmäntel und Handtaschen, außerdem gehen bei den Überraschungskoffern mit unersichtlichem Inhalt und bei thematisch zusammengestellten Geschenkkörben die Hände erfahrungsgemäß fleißig nach oben.

Bieter beim Grempelesmarkt brauchen einen Hut

„Der Grempelesmarkt entwickelt eine ganz eigene Dynamik“, sagt Waltraud Prill, und er lebt vom Spaß am Bieten. Die Bieter sollten unbedingt mit Hut kommen, denn der ist wie in jedem Jahr Pflicht: Wer keinen hat, muss sich einen ersteigern.

Der Grempelesmarkt hat in Munderkingen Tradition und eine Vorgeschichte: Einst trafen sich Handwerker am „Blauen Montag“ zum Frühschoppen, wobei sich der Gerbermeister seinen Lederschurz in der Türe einklemmte. Das eingeklemmte Stück wurde abgeschnitten und ebenso wie weitere Stücke versteigert. Das erlöste Geld wurde dem Stadtpfarrer zur Verwendung für bedürftige Kommunionkinder übergeben.

