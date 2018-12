Ehepaar Goldene Hochzeit von Ruzica und Nikola Vuk: Liebe auf den ersten Blick

Altheim / RENATE EMMENLAUER

Heute vor 50 Jahren haben Ruzica und Nikola Vuk aus Altheim den Bund der Ehe geschlossen.

Ruzica und Nikola Vuk sind in Kroatien geboren, leben aber seit mehr als einem halben Jahrhundert in Deutschland. „Das ist unsere Heimat. Deshalb haben wir auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen“, berichtet das Ehepaar, das heute vor 50 Jahren in Zagreb geheiratet hat.

Sie waren in Kroatien fünf Jahre lang ein Paar, als Nikola Vuk, gelernter Feinmechaniker, nach Deutschland auswanderte. Seine Liebste folgt ihm ein Jahr später. Beide haben am Wenzelstein gewohnt und 1987 in Altheim ein schmuckes Eigenheim gebaut. „Wir haben es nie leicht gehabt. Das Haus haben wir fast selber gebaut. Wir haben immer geschafft. Aber wir haben auch viele schöne Zeiten gehabt“, erinnern sich der 76-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Frau.

Einige gesundheitliche Einschnitte mussten bewältigt werden, auch familiäre Tiefschläge, was den beiden Altheimern nie den Humor geraubt hat. Während Nikola Vuk viele Jahre auf Montage rund um die Welt unterwegs war, hat seine Frau mal auf einem Geflügelhof, als gelernte Schneiderin in einer Spinnerei und in weiteren Firmen geschafft. Zwei Söhne wurden geboren, einer wohnt mit seiner Familie in Nasgenstadt, der andere in Munderkingen. Für die Großeltern sind vier Enkelkinder ein Geschenk des Himmels. „Sie bringen uns so viel Freude, so viel Glück.“

Nikola Vuk war viele Jahre im Kroatischen Fußballverein in Ehingen aktiv. Nun genießen beide die Ruhe in ihrem schönen Haus am Ortsrand von Altheim. Es war Liebe auf den ersten Blick, sind sich beide einig und schauen sich immer noch verliebt in die Augen. „Meine Ruzica war bildhübsch, fleißig und lieb. Das ist sie alles heute noch“, schwärmt Nikola Vuk. Seiner Frau hatte es die humorvolle Art des feschen Soldaten angetan und sein Fleiß. Am Samstag feiern beide ein Fest in der „Rose“ in Berg mit Angehörigen, Freunden und Arbeitskollegen.

