Fasnet Eine heitere Versteigerungsshow

Munderkingen / Maria Bloching

Irgendjemand hat immer für irgendwas Verwendung. Das zeigt sich Jahr für Jahr beim Grempelesmarkt der Trommgesellenzunft in Munderkingen. Sei es nun für das kleine Frühstück mit Steinkrug, Bier und Schwarzwurst, das für 15 Euro den Besitzer wechselte, für den Wellnesskorb, der vor allem bei den „Transen mit Ranzen“ heiß begehrt war, oder auch für den Pelzmantel mit Pelzschal und Handtasche, die von Susi vorgeführt wurden und deren Echtheit mit „sehr echt“ direkt vor Ort bestätigt worden war.

Für das Amüsement der überwiegend „behüteten“ Gäste sorgten die „Vier fantastischen S“ mit Florian Stöhr, Uli Spranz, Michael Sauter und Thomas Straub als unterhaltsame Versteigerer. Und Waltraud Prill feierte als Organisatorin Premiere und konnte ihren ersten Grempelesmarkt als Erfolg verbuchen. Schon zu Beginn um 9 Uhr waren die Bänke voll besetzt, kurze Zeit später herrschte im hinteren Teil dichtes Gedränge. Aus der ganzen Region waren die Besucher gekommen, um tief in ihre Hosentaschen zu greifen, für einen guten Zweck Grempel zu ersteigern und sich mit exquisiten und raren Sachen einzudecken, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Schlecht hatte es da der Schelklinger getroffen, dem Regel Nummer eins nicht bekannt war: „Wenn man am Fasnetsmontag aufsteht, ist man nüchtern. Man frühstückt, zieht einen Hut auf und geht zum Grempelesmarkt“, verdeutlichte Uli Spranz und hatte gleich eine passende Kopfbedeckung im Angebot.

Vom Fußbad bis zum Besen

Für alle Lebenslagen und erdenkliche Situationen konnte man hier fündig werden: Es gab ein Fußbad für gestresste Füße, einen Besen für die Frau, wenn noch nicht klar ist, ob sie lieber fegen oder wegfliegen will, eine Lederschürze für auf die Kleidung oder direkt auf die Haut und einen Koffer mit unbekanntem Inhalt. „Do ka älles megliche denna sei, von ra hoißa Frau bis Herpes.“ Vielleicht aber auch ein fescher Stürmer für die erfolglose Munderkinger Damenfußballmannschaft? Für 22 Euro ersteigerte sich nämlich diese den Koffer und damit die Hoffnung auf bessere Zeiten.

Wer den Zuschlag erhalten wollte, musste auf Zack sein, denn bei Unaufmerksamkeit bekam man so manches Schnäppchen direkt vor der Nase weggeschnappt. „Oiner vom Wienerweg fangt a mit schtaigra, en andrer steigt ei ond der Dritte schlägt zua.“ So wie beim Kinderspielzeug für den Sandkasten, das sich nun alle Kinder aus dem Wienerweg eben teilen müssen. Der VfB-Rucksack „mit a paar Punkte“ ging für 18 Euro nach Kirchen und Munderkingens evangelischer Pfarrer Michael Hain kam wie die Jungfrau zum Kind an einen Geschenkkorb mit diversem Inhalt, darunter auch einige Flaschen Sekt. „Wenn Du den in Wein umwandeln kannst, gib mir Bescheid, dann bring ich Dir 100 Liter Wasser vorbei“, gab ihm Florian Stöhr mit auf den Weg.

Zwischendurch wurde gesungen und getrunken, Gründe zum Lachen waren mehr als genügend vorhanden. Munter wurde geboten, gefeilscht und Geschichten erzählt, die Stimmung war ausgelassen und fröhlich.

Heute, Dienstag, geht es von 9 bis 12 Uhr weiter mit dem Grempelesmarkt, dann können noch einmal auf die gesammelten Unikate Gebote abgegeben werden. In den vergangenen Jahren kamen so stets zwischen 4000 und 5000 Euro zusammen, die an verschiedene Einrichtungen und Projekte weitergegeben wurden. Daran soll auch in diesem Jahr angeknüpft werden.