Spende Eine gute Tat wird fortgesetzt

Schmiechen / ben

Ein gute Tat hat eine unerwartete Fortsetzung gefunden: Im Dezember haben Heinz und Rosanna Austermann von Austermanns Landgaststube in Schmiechen wie jedes Jahr einen Adventsabend für einen guten Zweck veranstaltet. Dabei spielten Musiker unentgeltlich auf, das Team der Landgaststube arbeitete in Service und Küche ebenfalls nur für die gute Sache. 60 Gäste unterstützten mit ihrem Besuch die Aktion, rund 800 Euro kamen so für tumor- und leukämiekranke Kinder der Klinik in Ulm zusammen.

Sogar Stammtische spenden

Ein kleiner Hinweis in der

SÜDWEST PRESSE führte aber dazu, das jetzt noch mehr Geld für die erkrankten Kinder zur Verfügung steht. Die Spendenkasse sei auch nach dem Abend noch offen, wer spenden wolle, könne dies noch tun, berichtete Rosanna Austermann. Das taten ungewöhnlich viele Menschen, schilderte sie gestern bei einem Anruf: Viele Einzelpersonen, aber auch sogar ganze Stammtisch-Runden legten ihre Kasse zusammen, um die Aktion zu unterstützen.

Aktion bald zum 30. Mal

So gelangten insgesamt nun 1340 Euro in die Spendenkasse, zum ursprünglichen Betrag kam noch eine ansehnliche Summe dazu. „Ein toller Erfolg“, sagt Rosanna Austermann erfreut. „Ich bin jedem dankbar, der gespendet hat.“ Auch Ende diesen Jahres wollen Austermanns übrigens wieder ihren Adventsabend für einen guten Zweck abhalten – übrigens schon zum 30. Mal.