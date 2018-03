Obermarchtal Eine Doppelspitze für den Fanfarenzug

Obermarchtal / MARIA BLOCHING

„Es ist an der Zeit, dass sich der Fanfarenzug neu orientiert und aufstellt“, gab Anke Schnitzer ihre Entscheidung bekannt, als erste Vorsitzende aufzuhören. Zehn Jahre lang war sie im Amt. Es hätte ihr Spaß gemacht, doch sie sei auch oft an ihre Grenzen gestoßen. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstand sei es gelungen, den Fanfarenzug weiter nach vorne zu bringen, doch oft sei auch ein Kampf gegen die eigenen Mitglieder entstanden. „Dieser Verein kann nur im Team weiterbestehen“, betonte sie und hoffte auf frischen Schwung ohne die „alten Schachteln“, die gemeinsam mit ihr in Person von Petra Rammelmayr als zweite Vorsitzende sowie Heidi Frenz und Nadine Saum als Beisitzer aufhörten.

Wie viel sich im Vereinsjahr des Fanfarenzugs mit seinen 62 aktiven Mitgliedern bewegte, machte der Jahresbericht von Anke Schnitzer deutlich. Dazu zählten zahlreiche Fasnetstermine, aber auch viele weitere Auftritte, bei denen sich der Fanfarenzug als „Aushängeschild von Obermarchtal“ präsentierte.

Um einen reibungslosen Übergang von der alten zur neuen Vorstandschaft zu gewährleisten, konnten fähige Nachfolger zur Wahl vorgeschlagen werden. Die Idee einer Doppelspitze kam bei den Mitgliedern gut an. So wurden Markus Siegle und Alexander Traub in den Vorsitz gewählt, neue Schriftführerin ist Leona Wicker, als Beisitzer fungieren Jannick Rogalla, Niklas Brunner, Robin Traub, Sebastian Porst und Theresa Schönle. Bereits zuvor wurden für den Förderverein Sabine Henle als erste Vorsitzende, Karl Wicker als zweiter Vorsitzender, Sven Stiehle als Kassier, Leona Wicker als Schriftführerin sowie Ralf Baier und Simon Schänzle als Beisitzer gewählt.

Tambormajor Timo Schleicher appellierte an die Musiker, die Proben konstanter und häufiger zu besuchen, selbst wenn keine Auftritte anstünden. „Viele Einzelne ergeben ein großes Ganzes, jeder ist wichtig in diesem Verein“, meinte er.

Von der besten Seite gezeigt

Sein Resümee über das Jahr 2017 war äußerst positiv, man habe nicht nur die Fasnet bravourös gemeistert, sondern sich auch bei vielen weiteren Auftritten von der besten Seite gezeigt. Zahlreiche musikalische Highlights hätten für ein gutes Bild gesorgt, etwa der Festzug beim Cannstatter Volksfest, die Umrahmung der Investitur des neuen Pfarrers in der Seelsorgeeinheit Marchtal, das Hafenfest in Unteruhldingen oder der Umzug beim Brezelfest in Speyer.