Klosterleben Einblicke in die Gemeinschaft

Einblicke in die Gemeinschaft

Obermarchtal / Andreas Hacker

Wir wollen zeigen, wie wir leben“, sagt Schwester Hanna Maria von den Vinzentinerinnen in Untermarchtal, „und laden ein, uns kennen zu lernen.“ Sie sagt das mit Blick auf den kommenden Samstag, wenn die Ordensgemeinschaften in Deutschland zum zweiten Mal nach 2014 beim Tag der offenen Klöster ihre Pforten für Gäste öffnen. Unter dem Motto „Gut. Wir sind da“ stellen sie ihr Profil und Engagement vor.

Gestern haben die vier Schwestern Katharina Maria, Veronika, Anna Maria und Hanna Maria vom Vorbereitungsteam das Programm erklärt. In Untermarchtal beginnt der Tag der offenen Klöster bereits morgen Abend mit dem Friedensgebet um 19 Uhr in der Kirche St. Vinzenz. Die Leitung hat Schwester Katharina Maria, Thema diesmal ist „Heimat – da sein“ und als Besonderheit im Vergleich zu anderen Friedensgebeten freitags wird auch der Schwesternchor singen.

Am Samstagvormittag liegt der Schwerpunkt beim Wohnpark Maria Hilf und dem Garten Eden. Dort gibt es um 10 Uhr eine Führung durch den Generationen-Aktiv-Park, der in Zusammenarbeit von Kloster und Gemeinde entstanden ist mit dem Ziel, das Miteinander von Jung und Alt zu fördern. Schwester Patrizia führt durch dieses etwa 30 000 Quadratmeter große Gelände mit Tierpark, Sinnes-, Therapie- und Bewegungsgarten, Walderlebnisbereich und Kinderaktivinsel.

In Maria Hilf wird auch zum Mittagessen bewirtet, dann beginnt um 13 Uhr eine Gesprächsrunde, von der sich Schwester Hanna Maria eine spannende Begegnung verspricht: Schwestern der sehr offenen, aktiven Gemeinschaft der Vinzentinerinnen treffen auf deutsche und indische Schwestern des eher zurückgezogenen, kontemplativen Ordens der Heimsuchung Mariens, die vor 20 Jahren ihr Heimatkloster in Obermarchtal verlassen haben und jetzt im Wohnpark Maria Hilf in Untermarchtal leben.

Ebenfalls um 13 Uhr beginnt im Kloster Untermarchtal eine Klosterrallye für Familien und Kinder, die Schwester Veronika vorbereitet hat: Es gibt Fragen zur Gemeinschaft, die auf spielerisch-lockere Weise zu beantworten sind. Wer Schwestern findet, die auf dem Teilnahmebogen unterschreiben, oder wer ein lustiges Gedicht verfasst, erhält Bonuspunkte. Um 14.30 Uhr startet vor dem Bildungsforum eine Klosterführung, bei der das ganze Gelände erkundet wird. Außerdem sind Räume zu sehen, die wie das kleine Museum im Erdgeschoss des Schlosses sonst eher verschlossen sind. Hier werden bei der Führung mit Schwester Katharina auch alte Stickereien gezeigt und die Entwicklung der Ordenstracht bis heute.

Im Wohnpark und vor dem Bildungsforum gibt es nachmittags Kaffee und Kuchen; Abschluss ist mit einer Eucharistiefeier um 16 Uhr in der Vinzenzkirche.