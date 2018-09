Ferienprogramm Ein Windlicht zum Ferienabschluss

Allmendingen / Johannes Maier

Noch bis Ende der Woche haben die Kinder in Baden-Württemberg schulfrei. Für berufstätige Eltern ist der Schulstart häufig eine Erleichterung. Denn gerade die Frage der Betreuung wirft immer wieder Probleme auf. Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde Allmendingen deshalb während den letzten drei Ferienwochen eine Ganztagesbetreuung im Gebäude der Gemeinschaftsschule an.

Die Nachfrage ist wie schon in den Vorjahren groß. Mehr als 20 Kinder nutzen in der letzten Ferienwoche das Angebot. „Manche Kinder bleiben sogar länger als nötig, weil es ihnen hier so gut gefällt“, sagt Betreuerin Nadja Doll. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Franziska Psik und Tina Schweitzer begleitet die Lehramtsstudentin die Kinder während den Betreuungszeiten.

Den Tag über halten sich die Kinder in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten der verlässlichen Grundschule auf. Je nach ausgewähltem Betreuungsmodell bleiben die Kinder bis 17 Uhr. Für das tägliche Mittagessen sorgt das Gasthaus Lamm aus Asch.

Ein vielseitiges Programm

Aber auch sonst gilt es, die sechs- bis 14-jährigen Kinder zu beschäfigen. Auf dem Programm steht dabei eine vielseitige Variation an Aktivitäten. Von Brett- und Gemeinschaftsspielen über Tischkicker bis hin zu Basteleinheiten. Eine solche stand am Donnerstagvormittag an.

Unter tatkräftiger Hilfe der drei Betreuerinnen haben die Kinder Wachswindlichter gebaut. Dazu tunkten die Schüler je einen mit Wasser gefüllten Luftballon in flüssiges Wachs und kühlten ihn direkt im Anschluss in kaltem Wasser ab. Oft genug wiederholt, entstand um die Ballons damit eine dicke Wachsschicht. Vorsichtig vom Ballon gelöst, eignet diese sich perfekt als Windlicht.

Für einige der Kinder ist der Bastelprozess zwar eine Geduldsprobe, zur Belohnung dürfen die Ergebnisse dafür mit nach Hause genommen werden.