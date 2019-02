Technik Energiekonzept: Ein Wasserrad für die Urspringschule

Ein neues Wasserrad in der Urspring: Schulleiter und Vorstand Dr. Rainer Wetzler an der Stelle, wo sich von 2020 an das neue Technik-Schmuckstück drehen soll. © Foto: Bernhard Raidt

Die Urspringschule plant ein Technik-Schmuckstück auf ihrem Gelände. Es soll ein Symbol für ein ganz neues Energiekonzept werden.

Ein besonderes Symbol für ein neues Konzept: An der Urspringschule soll sich bald ein Wasserrad drehen – und umweltfreundlich Strom produzieren. Hinter dem idyllischen Anblick eines sich drehenden Rads in der alten Klosteranlage verbirgt sich aber weit mehr: Die Urspringschule strebt danach, in Sachen Energie autonom zu werden. So soll etwa Strom, der auf dem Schulgelände verbraucht wird, auch dort erzeugt werden. „Energie 2030“ heißt das Konzept, für das sich Vorstand und Schulleiter Dr. Rainer Wetzler und sein Team engagieren.

Schon die Planungen für den Bau des Wasserrads haben bislang enormes Beharrungsvermögen und Ideenreichtum benötigt. Ursprünglich war vorgesehen, zwei Turbinen wieder in Betrieb zu nehmen, die in der Urspringschule versteckt in einem Keller in der Nähe des Urspringtopfes vor sich hin rosten. Doch die Urspringschule kann über solche Schritte nicht allein entscheiden.

Wasserqualität ausgezeichnet

Die Wasserrechte an der Urspring liegen seit den 1970er Jahren bei der flußabwärtsgelegenen Fischzucht. Dort hatte man Bedenken bezüglich der Wasserqualität. Denn diese ist ausgezeichnet: Aus dem Urspringtopf strömt das Wasser, das im ehemaligen Truppenübungsplatz bei Münsingen, dem heutigen Biosphärengebiet, niedergeht, berichtet Schulleiter Wetzler. Das Militär übt dort nicht mehr, und Landwirtschaft wird nicht betrieben – das Wasser ist einwandfrei. Nachdem die Reaktivierung der Turbinen vom Tisch war, entwickelte Wetzler einen Plan B. Dazu wandte er sich an die Hochschule Biberach.

In einem Masterstudiengang entwickelten angehende Bauingenieure unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Gerhard Haimerl ein neuartiges Konzept. Ihre Idee: An der Urspring wird auf dem Schulgelände in der Nähe des Quelltopfs ein großes Wasserrad gebaut. Es soll „oberschlächtig“ sein, das heißt, das Wasser strömt von oben herab und treibt so das Rad an. Das ist zunächst schwer vorstellbar, wenn man die tief in ihrem Bachbett strömende Urspring sieht. Wie soll dort ein Wasserrad mit von oben strömendem Wasser betrieben werden? Die Studenten hatten dazu eine clevere Idee: Vor das Rad wird eine vier Meter hohe Betonwanne gebaut – sie ist über eine Röhre mit dem nahen Urspringtopf verbunden und wird laufend von dort gefüllt. Das aus der vollen Wanne strömende Wasser treibt dann das Wasserrad an.

Gespräche mit den Behörden

Die Studenten haben noch weit mehr gemacht als nur die Pläne entwickelt, berichtet Wetzler. Sie haben auch mit den Behörden gesprochen und die für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen vorbereitet. „Das war wichtig, schließlich gehört das später einmal auch zu ihrem Aufgabengebiet“, sagt Wetzler.

Mitte Januar hat es dann einen Termin mit Behörden, Hochschule und der Fischzucht an der Urspringschule gegeben. Demnach stehen jetzt die Zeichen auf Grün für das neue Wasserrad, berichtet Wetzler. Noch in diesem Jahr könnte der Bauantrag eingereicht werden, ein möglicher Baubeginn wäre im Herbst. Ein Wunsch wäre es, wenn sich das neue Wasserrad dann 2020 an der Urspringschule drehen könnte, sagt Wetzler – denn dann feiert die Schule ihr 90-jähriges Bestehen.

Das Projekts finanzieren ehemalige Urspringschüler – einer, der schon über 90 Jahre alt ist, sagt: „Man muss auch mal nach vorne schauen.“ Beeindruckend sei das, sagt Wetzler. Die Stromerzeugung durch das Wasserrad soll auch ein Zeichen sein für die Abiturienten der Urspringschule – wer permanent ein solches Beispiel für umweltschonende Energieerzeugung vor Augen hat, handle später auch umweltbewusster, meint Wetzler.

Für das Konzept „Energie 2030“ ist über den Bau des Wasserrads hinaus noch weitaus mehr vorgesehen: So baut die Urspringschule alle neuen Gebäude nach den neuesten Energiestandards, die bestehenden Gebäude werden nach und nach umgerüstet. „Wir möchten jeden Stein umdrehen und schauen, ob sich darunter Moos angesetzt hat“, sagt Wetzler dazu. Große Dachflächen bieten noch viel Platz für Photovoltaikanlagen, allerdings müssen hier strenge Auflagen beachtet werden – das Ensemble des ehemaligen Klosters ist geschützt.

Den Quelltopf schöner gestalten

Auch die Umgebung des Urspringtopfs soll umgestaltet werden. Eine unansehnliche Mauer verbirgt bislang die Karstquelle. Die Folge: Sogar Urspring-Besucher, die dicht davor stehen, fragen, wo sich der Urspringtopf befindet. Außerdem befindet sich derzeit vor der Karstquelle ein Parkplatz. „Das kann schöner werden“, sagt Wetzler.

Einen besseren Zugang zur Karstquelle, eine harmonische Gestaltung des Platzes, Möglichkeiten zum Sitzen und Verweilen – das soll eine Neugestaltung bringen. Zwar ist noch nicht sicher, wann die Arbeiten beginnen sollen. Wetzler will den Antrag auf Genehmigung der Umgestaltung auf Anraten der Behörden aber gleich mit dem Antrag für das Wasserrad einreichen.

Auch die Keller, in denen die alten Turbinen lagern, sollen saniert werden – bislang dringt dort Wasser ein. Die alten Turbinen könnten dann den Schülern als Lehrmaterial dienen und zeigen, wie die Technik damals aussah.

