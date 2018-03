Vereine Ein Vorstandsmitglied wird gesucht

Granheim / Christina Kirsch

Der Sportverein Granheim ist auf der Suche nach einem neuen Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit. Bei den Wahlen in der Hauptversammlung ließ sich Bernd Schleker nicht mehr aufstellen. Er bedaure, keinen Nachfolger gefunden zu haben, meinte der Sportler. Man suche jedoch nach jemandem, der das Amt übernimmt. Bernd Schleker war acht Jahre im Vorstand des SVG und wurde nach der Versammlung mit einem Präsent verabschiedet.

Lukrative Elfmeter-Turniere

Zunächst gab der Vorsitzende Ingo Schuster seinen Bericht ab. Die Mitgliederentwicklung vermerkt bei den Jugendlichen einen Rückgang von 192 auf 167, bei den Erwachsenen nahm die Mitgliederzahl hingegen von 425 auf 433 zu. Der Vorstand ließ das Backhausfest im Juni 2017 mit dem Programm-Abend auf dem Dorfplatz unter dem Motto „Granheim auf fantastischer Zeitreise“ Revue passieren. Eine gute Beteiligung hatte die Kinderfreizeit auf der Burg Derneck, die von Bettina Uhl, Annika Rapp, Kerstin und Peter Skrebba sowie Sonja und Josef Huber betreut wurde.

Eine Veranstaltung mit relativ wenig Aufwand und Risiko, aber mit verhältnismäßig hohem Ertrag seien die Elfmeter-Turniere auf dem Sportgelände, an denen im vergangenen Jahr 25 Mannschaften teilnahmen. Das nächste Elfmeter-Turnier wird am 29. Juni veranstaltet. Was in diesem Jahr steht, ist die Sanierung der Duschräume in der Albhalle, die für die Sommermonate anberaumt ist. 2018 gibt es am 23. und 24. Juni auch wieder ein Backhausfest, heuer mit den Albdorfmusikanten Pfronstetten – mit Übertragung Fußball-WM live aus Russland am Samstagabend. Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen mit „3er Blech“ und klingt mit dem Musikverein Dächingen aus. Die Ehinger Kirbe und die Weihnachtsfeier gehören auch zum festen Jahreslauf des Sportvereins. Gut entwickelt hat sich das Vereinsvermögen mit einem Plus von 6000 Euro.

In der Abteilung Fußball sind aktuell 13 Mannschaften im aktiven Spielbetrieb. Die geburtenschwachen Jahrgänge und das veränderte Freizeitverhalten der Jugendlichen sei ein Problem. Beim Kinderturnen sind die Übungsleiterinnen Silvia, Verena und Marina Mayer mit 49 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren sehr aktiv.

Bei den Wahlen ergaben sich folgende Veränderungen: Theresa Rapp gab ihr Schriftführer-Amt an Peter Wohlleb ab. Der Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit Bernd Schleker legte sein Amt nieder. Neue Beisitzer sind Andreas Rapp und Michael Reisser. Ralf Meyer wurde erneut für zwei Jahre als Beisitzer gewählt. Der Vorsitzende für Sportbetrieb, Ingo Schuster, wurde wiedergewählt. Neue Kassenprüferin ist Christina Huber, ebenso wie die wiedergewählte Julia Auerswald. Die Abteilungsleiter Reinhold Osswald (Fußball/Jugendfußball), Melanie Bross (Tennis), Silvia Mayer (Kinderturnen), NathalieWenger (Frauenturnen) und Lorenz Klöble (Männerturnen) wurden bestätigt.

Bei Inge Huber, Martin Marmor, Theresa Rapp und Karl Springer bedankte sich die Vorstandschaft mit liebevoll bestückten Präsentkörben für die treuen Jahre im Dienste des SVG.