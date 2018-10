Wirtschaft Ein Technologieführer stellt sich vor

Ingstetten / Joachim Schultheiß

Die Einweihung ihrer neuen Produktionshalle hat die Firma Lorenz in Ingstetten am Freitag mit Vorträgen für Fachpublikum und am Samstag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Geschäftsführer Wilhelm Mauß begrüßte das Fachpublikum am Freitagvormittag in der benachbarten Heinrich-Bebel-Halle, in der die Gäste an beiden Tagen auch bewirtet wurden.

Die Vorträge beschäftigten sich unter anderem mit den aktuellen und künftigen Herausforderungen für Wasserversorger und mit den Chancen durch die Industrie 4.0. Auch mobile Datenerfassung und -übermittlung sowie Hygiene in der Wassertechnik waren Vortragsthemen.

Beim Tag der offenen Tür konnten sich die Besucher ein Bild von den Produktionsabläufen bei der Herstellung verschiedener Typen von Wasserzählern machen. Der Geschäftsführer stand für Auskünfte und Führungen zur Verfügung. Mehr als eine Million Wasserzähler produziere man jährlich in Ingstetten.

Aus der kleinen, 1963 in Schelklingen gegründeten Firma ist heute der mit 160 Arbeitnehmern größte Arbeitgeber der Stadt geworden. Der Umsatz liegt bei 18 Millionen Euro. Produziert werde eine Vielfalt von Wohnungswasserzählern, Ultraschall-Hauswasserzählern und Ultraschall-Großwasserzählern. Die gesamte eigene Wertschöpfung liege in Deutschland, der am weitesten entfernte Zulieferer ist aus Nürnberg, erläuterte Mauß anhand der von dort gelieferten, geschmiedeten Messinggehäuse für Wasserzähler. In Ingstetten werden diese im Rohzustand angelieferten Gehäuse weiterverarbeit.

Man setze auf das wiederverwendbare Metall, während die drei großen Mitbewerber am Weltmarkt Kunststoff nutzen, sagte Mauß. Die Produktion von Wasserzählern müsse höchsten hygienischen Erfordernissen entsprechen. „Letztendlich stellen wir einen Teil der Verpackung unseres wichtigsten Lebensmittels – dem Trinkwasser – her“, sagte der Geschäftsführer.

Heizen mit Biogas

Die Eichung der fertigen Produkte wird in der firmeneigenen, staatlich anerkannten Prüfstelle für Wassermessgeräte mit übernommen. Auf Nachhaltigkeit legt die Lorenz GmbH & Co. KG laut Mauß auch bei der Energieversorgung Wert: Der ganze Gebäudekomplex wird überwiegend mit Biogas von einer etwa 500 Meter entfernten Biogasanlage geheizt. Für besonders kalte Tage steht eine Holzheizungsanlage bereit.

Mit der Betriebserweiterung hofft Mauß, mehr Umsatz zu generieren und damit zusätzliche Arbeitsplätze in Ingstetten zu schaffen. Denn auch dies gehört zu seinem Credo: Kein Mitarbeiter müsse bei Investitionen, wie sie jetzt getätigt wurden, um seinen Arbeitsplatz fürchten. Wer Angst um seinen Job hat, könne sich nicht mehr so auf seine Arbeit konzentrieren wie es erforderlich ist.