Gesang Ein Stück Heimat und Kultur geht verloren

Allmendingen / WALTER KNEER

Am Donnerstagabend kamen die Sängerinnen und Sänger des katholischen Kirchenchors Allmendingen zum letzten Mal zusammen. Grund war die Auflösungs-Versammlung.

Nach 98 Jahren ist Schluss. Es fehlt an Nachwuchs. 23 von 28 Mitgliedern des katholischen Kirchenchors Allmendingen kamen am Donnerstag zu einer letzten Hauptversammlung ins Pfarrer-Sailer-Haus. Sie setzten den schmerzlichen Schlusspunkt zur Auflösung des Chors. Bereits im Sommer hatten sich die Mitglieder in einer geheimen Abstimmung für ein Ende ausgesprochen. Es fehle an Nachwuchs, wie bei so vielen Chören. Manche Stimmen konnten gar nicht mehr besetzt werden.

Eine Frage der Zeit

Bei einem Durchschnittsalter von 69 Jahren wäre es ohnehin nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis der Chor aufhören musste. Gabi Berginski, Vorsitzende des Kirchenchors, zog Bilanz. Sie erinnerte an Auftritte des Chors und gesellige Treffen. Die Freude am Chorgesang, der Gemeinschaftsgedanke und das Wir-Gefühl habe bis zuletzt bei den Mitgliedern geherrscht. „Heute geht eine Ära zu Ende. Wir wollen uns auch weiterhin regelmäßig treffen und Freundschaften pflegen“, sagte Gabi Berginski. Manfred Sauter gab als Schriftführer seinen letzten Bericht ab. Er hob hervor, dass die Sängerinnen und Sänger zusammen auf 1383 Mitgliedsjahre im Kirchenchor kommen. Viele Sänger sind schon 30 und mehr Jahre dabei. Paula Kneer bringt es gar auf 55 Jahre.

Einen ausführlichen und letzten Bericht gab Kassiererin Marlene Wolf. Am Ende sind noch 3000 Euro in der Kasse. Mit Zustimmung der Anwesenden wurde die vom Vorstand beschlossene Spende – 2000 Euro an den Orgelförderverein und 1000 Euro an Pfarrer Martin Jochen Wittschorek für in Not geratene Bürger in Allmendingen – bestätigt. Wittschorek dankte dem Chor und nahm die Entlastung des „letzten“ Vorstands des Kirchenchors vor. „Heute ist ein einschneidender Tag, denn viele Feste wurden vom Kirchenchor getragen, Karfreitag, Weihnachten oder Christi Himmelfahrt. Auch wenn Sie heute aufhören, so hoffe ich doch, Sie unter den Gottesdienstbesuchern zu finden, die mit ihrem Gesang zum Lob Gottes beitragen“, sagte der Pfarrer. Mit einer Geschichte von „Stille Nacht“ schloss Gabi Berkinski die Versammlung und beendete damit endgültig ein Stück Kultur in Allmendingen.