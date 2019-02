Handwerk Ein Schein-Geschenk als Anerkennung

Urspring / Joachim Schultheiß

Mit dem Musikstück „Die Feder“ von David Orlowsky wurde in der Urspringschule am Freitagnachmittag die Lossprechungsfeier für Dzmitry Brusilouski und Emanuel Welte eingeleitet. Mit dem Musikstück nehme man Bezug auf die drei handwerklichen Ausbildungsgänge, die in der Urspringschule zusätzlich zur schulischen Ausbildung angeboten würden, sagte Rektor Dr. Rainer Wetzler. Denn Federn spielten in ihren unterschiedlichen Formen sowohl im Holz- und Metallhandwerk, als auch in der Schneiderei eine Rolle. Die beiden ehemaligen Schüler des Internats haben 2018 ihr Abitur bestanden. Mit etwa einem halben Jahr Verzögerung haben sie nun auch ihre Gesellenprüfung zum Feinwerkmechaniker mit Erfolg bei der Externenprüfung der Handwerkskammer Ulm absolviert. Vorausgegangen sind dem sechs Jahre Ausbildung in der Metallwerkstatt der Urspringschule, unterstützt durch Praktika bei der Firma Lindenmann in Blaustein, erläuterte Ausbildungsmeister Josef Ahr auf Nachfrage. Ahr würdigte die Leistung der frischgebackenen Gesellen in einer Ansprache. Er schilderte den Werdegang der beiden Junggesellen von den ersten Versuchen mit dem Werkstoff Metall, bereits in der sechsten Klasse, bis zu ihrem Abschluss. Konrad Gaß von der Geschwister-Gaß-Stiftung sagte, dass er sich schon frage, was junge Leute dazu bewege in ihrer Freizeit einen handwerklichen Beruf zu erlernen, anstatt mit 15 anderen jungen Leuten einem Ball hinterherzurennen. Die gute Leistung der Beiden hätte vom Notendurchschnitt zwar nicht ganz zu einem Preis gereicht, der den Statuten seiner Stiftung entsprochen hätte. Aber er überreiche ihnen dafür ein „Schein“-Geschenk, sagte Gaß und übergab Brusilouski und Welte je ein Kuvert mit besagtem Schein als Anerkennung für ihre Leistungen. Zum Abschluss sprach Pfarrer Siegfried Fischer Segensworte.