Aktion Rund 150 Teilnehmer bei Nordic-Walking-Tag

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Um die 150 Teilnehmer starten zum 14. Nordic-Walking-Tag in Ehingen. Die Sportler freuen sich über die neuen Startzeiten.

Was will man mehr als viele Läufer, die dazu auch noch richtig gut drauf sind. Und wenn das Wetter so ideal wie heute mitmacht.“ Peter Frielitz strahlte gestern beim 14. Nordic-Walking-Tag des Lauftreffs der TSG Ehingen und der SÜDWEST PRESSE, waren auf den vier Strecken doch um die 150 Teilnehmer an den Start gegangen. Mit 70 Sportlern verbuchte die Tour über 8 Kilometer die größte Resonanz, gefolgt von 42 Teilnehmern bei der 14-Kilometer-Strecke, 16 bei der 5-Kilometer-Familienroute und 13 Starter bei der 21-Kilometer-Tour.

Der Leiter des Lauftreffs der TSG Ehingen machte die gute Resonanz am vorgezogenen Termin von Juni auf Ende April fest, zudem an den gestrafften Startzeiten am Vormittag. „So können die Leute am Sonntag noch was anderes unternehmen. Und es entstehen nicht so lange Wartezeiten bis zur Abschlusshockete.“ Für diese Änderung gab es reihum Lob.

Gisela, Miriam und Martina sind fast jedes Jahr beim Nordic-Walking-Tag dabei. Bisher habe die Veranstaltung den ganzen Nachmittag gedauert. Jetzt können man auch noch was mit den eigenen Familien unternehmen. Das sei richtig klasse, hieß es aus der Gruppe. Mit 14 Teilnehmerinnen war die Ehinger Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs präsent. „Hier geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um Bewegung, das Erleben der Natur und die Kameradschaft.“ Gemeinsam mache es einfach mehr Spaß als allein. Und man wollen zeigen, dass man auch nach Krebs noch aktiv sein kann, lautete der Tenor der gut gelaunten Damenrunde. Als weitere Teams auf die Strecken gingen unter anderem Gruppen von Liebherr Ehingen, dem Schwäbischen Albverein Eislingen, dem SV Baltringen und Elektro Schrade.

Die Aufwärmgymnastik vor dem Start der jeweiligen Strecke hatten sich Peter Frielitz, Norbert Reinhardt und Gerhard Braig geteilt. Die erfahrenen Lauftreffler trieben das Gute-Laune-Barometer durch das bewusst locker gehaltene „Warmup“ gleich schon mal in die Höhe. Die Streckenführung, die größtenteils durch Waldgebiet vom Saurücken entlang und oberhalb des Stoffelbergs führte, erhielt wieder reihum Lob. „Hier kann man die Natur beim Laufen hautnah erleben. Das ist ein richtiges Erlebnis. Und die Waldwege sind auch für die Gelenke besser“, befand die 71-jährige Gisela Scheer vom Albverein Eislingen. Die Freundinnen Angelika und Simone ergänzten: „Das Schöne hier ist, dass man neue Leute kennen lernt und das Gesellige mit dem sportlichen Aspekt verbinden kann.“

Nach und nach trudelten die „Stockläufer“ nach der Mittagszeit wieder bei der Längenfeldhalle ein, wo der 14. Nordic-Walking-Tag gemütlich in der Mensa der Längenfeldschule ausklang. Dort versorgte das Lauftreff-Bewirtungsteam die Sportler mit herzhaften und süßen Speisen, darunter mehr als 20 selbstgebackenen Kuchen und Torten. Etwa 30 Helfer vom Lauftreff der TSG Ehingen hatten Anmeldung, Bewirtung, Verpflegungsstellen und viele andere Details, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen, abgewickelt.

Das Einsatzteam der DRK-Ortsgruppe Ehingen meldete keine Vorkommnisse. Die Betreuer, die teils mit Fahrrädern für Notfälle auf der Strecke waren, konnten die Lauf-Veranstaltung selbst genießen. Belohnt wurden alle Teilnehmer fürs Mitmachen mit einer Urkunde.