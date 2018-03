Verein Ein reibungsloser Wechsel

Nasgenstadt / JOACHIM SCHULTHEISS

Reibungslos ist der Wechsel im Vorstand des SC Nasgenstadt am Samstagabend über die Bühne gegangen. Tobias Reinhardt hatte vor der Hauptversammlung bereits angekündigt, nach acht Jahren nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Die Mitglieder wählten Annika Benz aus Nasgenstadt einstimmig zur Nachfolgerin. Die Mutter von zwei Kindern ist im Verein als Leiterin der Krabbelgruppe aktiv, berichtet Schriftführer Joachim Schultheiß.

Weitere Wechsel gab es bei den Beisitzern. Hansjörg Striegel und Brigitte Patzke standen nicht mehr zur Verfügung. Ines Patzke und Alexander Peter wurden daher ebenfalls einstimmig zu Nachfolgern gewählt. Für weitere zwei Jahre wurden Schriftführer Joachim Schultheiß und Kassenprüfer Kurt Glatthaar gewählt.

Nur noch für ein weiteres Jahr

Der langjährige stellvertretende Vorsitzende Peter Czok stellte sich nur noch für ein weiteres Jahr zur Wahl und wurde ebenfalls wiedergewählt. Die neue Konstellation im Vorstand habe jetzt den Vorteil, dass in Zukunft nicht mehr alle zwei Jahre der komplette Vorstand neu gewählt werden müsse, erläuterte Reinhardt. Bereits im Vorjahr sei Sandra Stahr, nach dem Rücktritt von Daniel Striegel, für zwei Jahre zur Kassiererin gewählt worden. So können bereits im nächsten Jahr wieder turnusgemäße Vorstandswahlen stattfinden.

Bereits in der Abteilungsversammlung der Gymnastikabteilung seien Alfred Schneider zum Abteilungsleiter und Hermann Wörz als dessen Stellvertreter wiedergewählt worden. Schneider und Reinhardt berichteten von den Vereinsaktivitäten: Den Auftakt der Veranstaltungen ist die sogenannte Ü-60-Party (Seniorennachmittag) im Pfarrhaus. In diesem Jahr findet sie bereits am Sonntag, 8. April, um 14 Uhr statt, teilte Reinhardt mit. Von den für das vergangene Jahr geplanten Bergtouren sind einige laut Schneider buchstäblich ins Wasser gefallen. Sie sollen in diesem Jahr wieder angeboten werden.

Aktuell 267 Mitglieder

Wichtige Aktivitäten waren das Engagement an der Ehinger Kirbe und die Beteiligung an der Veranstaltung „Advent im Dorf“ der Nasgenstadter Vereine. Aus der Kirbe sei man trotz Regenwetter mit gutem Gewinn herausgekommen. Die Veranstalter von „Advent im Dorf“ konnten einen stolzen Gewinn von mehr als 2000 Euro an das Aufschnaufhaus in Ulm spenden.

Für einen guten Zweck konnte auch die Männergymnastikgruppe „Graddler“ fast 600 Euro durch ihren Nikolausbesuchsdienst spenden: Das Geld ging an ein Waisenhaus für Mädchen in Indien, teilte Kurt Glatthaar mit.

Die Mitgliederanzahl ist im vergangenen Jahr von 276 auf 267 etwas zurückgegangen, berichtete Kassiererin Sandra Stahr. Die Finanzen des Vereins sind sehr solide. Nach Abzug aller Unkosten blieb im vergangenen Jahr ein Gewinn von 153 Euro über. Der Kassenstand habe sich daher leicht auf 13 525 Euro erhöht.