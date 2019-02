Soziales Ein neuer Name und mehr Möglichkeiten

Munderkingen / Andreas Hacker

Die neuen Schilder stehen schon, im Veranstaltungskalender der Stadt Munderkingen taucht der neue Name auch schon auf: Aus der Eingliederungshilfe GmbH des Landeswohlfahrtsverbands (LWV) mit dem „Wohn.Haus“ in Munderkingen ist mit dem 1. Februar die Habila GmbH geworden. Die Änderung betrifft zunächst einmal nur den Namen; die Hilfe und Betreuung für Menschen mit Behinderungen läuft weiter. So wie der offene Treff mit Kaffee und kleinem Frühstück heute von 10 bis 12 Uhr im „Mach mit“, einem alten Laden in der Martinstraße in Munderkingen.

Hintergrund für die Gründung der neuen Habila GmbH ist die Verwaltungsreform in Baden- Württemberg. Die neue Gesellschaft tritt an die Stelle der LWV- Eingliederungshilfe GmbH, unter deren Dach 2003 die Einrichtungen des damaligen Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern auf dem Feld der Behindertenhilfe zusammengeführt worden waren. Eine Regelung auf Zeit, denn der Landeswohlfahrtsverband befand sich im Zuge der Verwaltungsreform schon in Abwicklung. Nun gehen Aufgaben und Vermögen an den Landeskommunalverband für Jugend und Soziales über (KVJS), erklärt der bisherige und künftige Geschäftsführer Joachim Kiefer.

Weil sich auf dem Gebiet der Assistenz für Menschen mit Behinderung aber Entscheidendes verändert hat, sagt Kiefer, werde sich auch inhaltlich einiges ändern: weg von einer zentralen Betreuung und hin zu individualisierten Angeboten. Das entspreche dem Bundesteilhabegesetz. „Das verstärkte Wunsch- und Wahlrecht für Menschen mit Behinderung begrüßen wir“, erklärt Kiefer, der von einem Trend zu einem möglichst selbstständigen Leben spricht.

Selbstständig leben

Für die ehemalige Eingliederungshilfe mit weiteren Standorten im Alb-Donau-Kreis in Ulm, Laichingen, Heroldstatt und Blaubeuren sei das nicht so ganz neu. So gebe es seit längerem Wohnungen für behinderte Menschen – „die dort von unseren Mitarbeitern im Alltag unterstützt werden“. So wie im „Wohn-Haus“ in Munderkingen mit einem Team von 23 Mitarbeitern um Leiterin Carmen Zahner: Es gibt vier Wohngemeinschaften zu je fünf Plätzen, Pflege und Alltagsbetreuung werden durch Aktivitäten und Freizeitangebote ergänzt. Dazu kommen offene Hilfen, die wie der Laden in der Martinstraße bewusst in die Stadt hinein verlegt ist. So können verstärkt Kontakte in den Sozialraum geknüpft werden.

Der Trend zu möglichst selbstständigem Leben werde größer, sagt Kiefer. Das zeige auch eine Umfrage in der Region unter Menschen mit Behinderungen. „Wir möchten unsere Angebote deshalb ausbauen.“

Info Die Habila GmbH ist als gemeinnütziges Tochterunternehmen des Landeskommunalverbands in 22 Städten aktiv, betreut 1600 Menschen und hat 1400 Mitarbeiter.