Gemeinderat Ein neuer Gruppenraum fürs Kinderhaus

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

Mit einem Glas Tee bedankt hat sich am Donnerstagabend Gastwirt Sherif Lofti bei allen Gemeinderäten für ihr Interesse. Bürgermeister Dr. Michael Lohner hatte das Gremium in das neu eröffnete orientalische Restaurant „El Pharaon“ in der Marktstraße eingeladen und als Willkommensgruß einen Blumenstrauß mitgebracht.

Vor der kurzen Einkehr hatten die Gemeinderäte im Kinderhaus in der Schillerstraße das Dachgeschoss angeschaut, in dem durch Umbauten ein neuer Gruppenraum eingerichtet werden soll. Dazu wird der Schlafsaal in einen bisher als Lager genützten Bühnenraum verlegt und im 70 Quadratmeter großen Raum gibt es dann Platz für eine neue Gruppe.Die Bedenken von Gemeinderätin Monika Veser, dass sich die Kinder wegen der kleinen Fenster an der Giebelseite nicht wohlfühlen könnten, räumte Kindergartenleiterin Claudia Pfänder aus. „Unsere Idee ist es, dass wir daraus einen Erlebnisraum machen“, sagte sie. „Alle Gruppen dürfen im Wechsel dann wöchentlich an ein oder zwei Tagen hier herauf und freuen sich schon darauf. Außerdem ist hier das Klima besser als unten in den Räumen mit den großen Fenstern.“ Außerdem wird, wie Verbandsbaumeister Roland Kuch bestätigte, ein Dachfenster eingebaut.

Bei der Fortsetzung der Sitzung im Rathaussaal wurde beschlossen, die Erneuerung der Dusch- und Waschbeckenarmaturen in der Sporthalle und die Umstellung auf eine automatische Spülung beschränkt auszuschreiben. Vorgesehen ist, die Technik zu verwenden, die sich in der Donauhalle beziehungsweise im Bereich des Lehrschwimmbeckens bewährt hat. Laut vorliegenden Angeboten dreier Hersteller kosten die neuen Armaturen zwischen 41 500 und 69 000 Euro, dazu kommen Montagekosten von geschätzt 75 000 Euro. Das Ingenieurbüro Spleis erhält den Auftrag, die Maßnahme auszuschreiben.