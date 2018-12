Vereine Ein Jubiläum für Charly Petermann

Munderkingen / swp

Große sinfonische Werke verspricht Charly Petermann, der musikalische Leiter der Stadtkapelle Munderkingen, fürs Weihnachtskonzert am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Donauhalle in Munderkingen. Für den Stadtmusikdirektor ist das ein besonderes Konzert – sein zwanzigstes. Im Sommer 1998 hat Karl Petermann aus Schemmerhofen bei der Stadtkapelle in Munderkingen den Taktstock übernommen, und auch nach 20 Jahren sei die Motivation, besondere Werke auf die Bühne zu bringen, nicht verschwunden, im Gegenteil, versichert Petermann mit Blick aufs heutige Konzert. „Die Ambition, außergewöhnliche Musik zu interpretieren, ist immer eine Herausforderung und erzeugt enorm viel Spannung und Spas,s und wenn dann der Zug zum Rollen kommt, ist das ein ganz besonderes Kitzeln.“

Petermann legt seinem Orchester „ein musikalisches Feuerwerk aufs Pult“, wie er das nennt: die Ouvertüre zur Operette „Candide“ sei gleichzeitig eine Hommage an deren Komponisten Leonard Bernstein. Es folgt die „Dutch Master Suite“ des Holländers Johan de Meij, mal mit Soloposaune, mal mit Lautenmusik. Mit der Musik John Powells aus dem Animationsfilm „Drachen zähmen leicht gemacht“ kündigt Petermann ein „sinfonisches Werk der Höchstklasse“ an. Die Musik aus dem Musical „Chess“ rundet das Konzert ab.

Den Auftakt des Konzertes übernimmt wieder das Jugendorchester unter der Leitung von Christian Bolkart; gefolgt vom Jugendblasorchester unter der Leitung Petermanns.

Karten im Vorverkauf gibt es zu ermäßigten Preisen bei den Bäckereien Doll und Kneissle und Binder, sowie in der Mediathek und im Wäschelädele Maria-Theresia Merkle. Außerdem bietet die Stadtkapelle einen kostenlosen Shuttle-Service an, Anmeldungen dazu sind heute bis 14 Uhr möglich bei Claudia Rupp unter Telefon (07393) 4115.