Vereine Ein Grundstein fürs neue Probelokal

Öpfingen / Von Rainer Schäffold

Als Spatenstich war der Termin angekündigt gewesen. Weil der Fortschritt beim Bau des Probelokals für den Liederkranz Öpfingen aber schon zu groß ist, wurde kurzerhand eine Grundsteinlegung daraus. Bauleiter Rudolf Niederer – der heute seinen 81. Geburtstag feiert und für den es das „Abschlussprojekt“ sei, wie er sagte – hatte in Ehingen eigens einen Grundstein mit entsprechender Inschrift anfertigen lassen. Irgendwann werde er in der Nähe des Eingangs platziert, kündigte Niederer an.

Von einem „großartigen Tag für das Ehrenamt und die Vereine in Öpfingen“ sprach Bürgermeister Andreas Braun bei der Baustelle vor etlichen Mitgliedern des Liederkranzes, nachdem er mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel, der stellvertretenden Liederkranz-Vorsitzenden Karin Gerdes und Rudolf Niederer die Baustelle besichtigt hatte. Braun betonte, dass das Heim mit dem Durchgang zur angrenzenden Halle allen Vereinen zur Verfügung stehen werde.

Karin Gerdes dankte dem Bürgermeister und dem Politiker für deren Einsatz, vor allem Hagel für die Unterstützung bei der Bewilligung des Zuschusses aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Wie berichtet wird das Projekt mit 77 000 Euro daraus unterstützt. Peter Hauk, Minister für den Ländlichen Raum, habe hier eine Ausnahmegenehmigung erteilt, sagte der Abgeordnete, denn normalerweise stünden die ELR-Mittel des Landes lediglich für Wohnbebauung innerorts zur Verfügung. Lange Zeit habe er in Öpfingen nicht mehr auftauchen können, ohne auf den erhofften Zuschuss angesprochen zu werden.

Die „neue gute Stube“ des Liederkranzes stifte Heimat und Identität, sagte Hagel weiter, und ermögliche eine Kultur des Miteinander, die den hiesigen Raum besonders auszeichne.

Insgesamt rund 280 000 Euro soll laut Kostenschätzung des Vereins das Probelokal kosten. Höchstens 50 000 Euro schießt die Gemeinde zu, 30 000 Euro Eigenmittel sowie Eigenleistungen im Wert von 86 000 Euro übernimmt der Liederkranz selbst, der noch von einer Kreditaufnahme von rund 25 000 Euro ausgeht.

Die Bauarbeiten jedenfalls sind in vollem Gange, während der Feier wurde mit einem Bagger Erde auf einen Lkw geladen. Den Bauleiter freut’s: „Ich bin zufrieden“, sagte er, nachdem die Planung doch schon lange währe und das ein oder andere Mal „umgeschmissen“ worden sei.