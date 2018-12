Konzert Ein Glücksgriff für den Musikverein Rißtissen

Der 25-jährige Dirigent Hannes Färber und das Blasorchester begeisterten beim Weihnachtskonzert mit einem anspruchsvollen Arrangement. Im Sommer steht seine Abschlussprüfung in der Orchesterleitung an. © Foto: Emmenlauer

Rißtissen / RENATE EMMENLAUER

Das Weihnachtskonzert des Musikvereins Rißtissen stimmt traditionell auf das Weihnachtsfest ein. Mit Dirigent Hannes Färber, der am Samstagabend sein erstes Weihnachtskonzert mit dem aktiven Blasorchester leitete, kam zusätzliche Spannung beim Publikum in der voll besetzten Römerhalle auf. Denn der 25-Jährige schreitet in den großen Fußstapfen des Dirigenten und Berufsmusikers Marcus Neber, der vor dem kurzen Gastspiel von Eugen Föhr sechs Jahre das Oberstufenorchester geleitet hatte.

Doch bevor Färber den Dirigentenstab in die Hand nahm, begeisterten Jugenddirigentin Sonja Gaißmaier und ihre 20 motivierten jungen Instrumentalisten mit der „Tell Saga“ und der „Young Fanfare“. Für den rauschenden Beifall belohnte der Nachwuchs die Zuhörer mit Passagen aus dem Musical „Paul, der Pinguin, sag wie sieht die Welt woanders aus“, das die Musikerjugend bereits im Sommer mit der Grundschule aufgeführt hatte.

Im Anschluss daran ließ die Auswahl der Komposition, die auf dem Programm vermerkt war, erahnen, mit wie viel Sorgfalt und Feingefühl Dirigent Hannes Färber das Musikmenü mit der Blaskapelle arrangiert hatte. Eine Mischung, die alle Facetten der Blasmusik auskostete und die Vielseitigkeit des Ensembles und ihres musikalischen Leiters unterstrichen. Schon mit dem Marsch „Euphoria“ bekamen die Zuhörer eine gewaltige Klangfülle zu hören. Mit „Le Nozze Veneziane“ klang ein Stück an, das an eine Hochzeit in Venedig samt Gondellied denken ließ. Romantik und Fröhlichkeit pur. Insbesondere die Flöten- und Klarinettensoli und das inszenierte Glockengeläut erwiesen sich als Schmankerl. Ein Kontrast dazu lieferte der zackig-militärische, mit Elan intonierte „P.O.S.“, (Panstwowa Odznaka Sportowa) – der Marsch der polnischen Streitkräfte.

Im zweiten Konzertteil durchwanderte das Orchester das Historierenwerk „The Witch and the Saint“ mit bewegender Sensibilität über die Geschichte zweier Schwestern in der Frühen Neuzeit, die früh getrennt wurden, die eine wurde schließlich als Hexe gebrandmarkt, die andere als Heilige gehuldigt. Dynamisch, voller Energie und Intensität sowie technisch höchst anspruchsvoll angesichts der schwierigen Tonart- und Taktwechseln, beschrieb das Orchester „Images of a City“. Hier hatte Komponist Franco Cesarini weniger die visuellen Eindrücke einer Stadt im Blick, vielmehr die emotionalen Bilder über das hektische Leben und Chaos einer Großstadt, die aber auch versteckte Plätze mit Ruhe und Frieden bietet, um die Gedanken schweifen und von der Ferne träumen zu lassen.

Mit dem Medley „Frank Sinatra Classics“ setzten Dirigent Hannes Färber und das Orchester Akzente über die Schaffenskraft und Vielseitigkeit des legendären Musikers. Das Orchester krönte sein Arrangement auf dem Weihnachtskonzert mit „Die Winterrose“ mit festlichen Advents- und Weihnachtsliedern. Daran schloss sich minutenlanger Applaus an, weshalb die Zuhörer als Zugaben noch den berührenden „Abendmond“ von Thiemo Kraas und ein weiterer Querschnitt aus „Frank Sinatras Classics“ zu hören bekamen. Die anstehenden Weihnachtstage hätten kaum schöner eingestimmt werden können.

Hannes Färber hat sich an dem Abend als würdiger Nachfolger von Marcus Neber entpuppt. Der Bachelor-Absolvent mit Hauptfach Posaune wird am 21. Juni in Sontheim/Brenz die Abschlussprüfung seines Studiums zum Master in Orchesterleitung gemeinsam mit der Musikkapelle Rißtissen vor der Prüfungskommission bestreiten. Ein Stück der Prüfung kennt er schon: „Images of a City“.