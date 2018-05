Lions Club Ein Füllhorn an Spenden

Ehingen / kir

Unser Motto ist helfen, wo Hilfe gebraucht wird“, meinte Hans-Georg Mast, der derzeitige Präsident des Lions-Club Munderkingen-Ehingen bei der Spendenübergabe im Bürgerhaus Oberschaffnei. Insgesamt 28 170 Euro ließen die Lions-Club-Mitglieder den unterschiedlichsten Projekten wie dem Förderverein Ökumenische Hospizgruppe der Caritas, dem Projekt „Wir machen mit am Wenzelstein“ oder auch der Stiftung Konradihaus in Schelklingen zukommen. Der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e.V. kam in den Genuss eines Geldbetrags und auch der Tafelladen freute sich über Lebensmittel, die von dem Spendengeld in einem Munderkinger Discounter eingekauft werden.

Der Lions-Club hat neben den jährlich neu aufgelegten Projektzuschüssen auch einige Langzeitprojekte, die unterstützt werden. Dazu gehören die Stammzellen-Typisierung, die Klasse 2000 und der Sozialfonds „Bürger für Bürger“ in Ehingen. 2017/2018 betrug die Summe der regionalen Spenden 22 670 Euro. Mit 5000 Euro unterstützen die Lions-Mitglieder ein Kinderhaus in Bukarest. „In 20 Jahren haben wir bisher 290 000 Euro gespendet“, meinte der Präsident. Das Geld kommt beim Weihnachtsmarkt in Munderkingen, dem Entenrennen auf der Schmiech und durch Einzelspenden zusammen. Über die Spenden freuten sich Bernhard Platt und Heidi Schrade für den Förderverein Ökumenische Hospizgruppe Ehingen, Manuela Puseljic für das Projekt „Wir machen mit am Wenzelstein“, Roland Zeller von der Stiftung Konradihaus, Elvira Weckerle vom Förderkreis tumor- und leukämiekranke Kinder, Elisabeth Waibel für den Sozialfonds, so wie Claudia Steinhauer und Tanja Kargaci-Butz für den Tafelladen des DRK.