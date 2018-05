Konzert Ein Fest für Fans böhmischer Blasmusik

Reutlingendorf / Ingeborg Burkhardt

Ein Fest für Fans der Blasmusik war am Samstag in Reutlingendorf geboten. 700 Zuhörer verfolgten die Zugabe zum Frühlingsfest des Musikvereins. Der Verein feierte mit Frank Metzger und seinen „Jungen Böhmischen“, darunter auch Florian Traub aus ihrem Ort, das zehnjährige Bestehen des Orchesters. Dazu hatten sie, „weil’s einfach von der Musik her passt“, die Kleine Dorfmusik aus dem südlichen Burgenland eingeladen, die das Publikum zu Begeisterungsrufen hinriss. In der Mittagszeit hatte der Komponist der Polka „Böhmischer Traum“ und Gründer der Scherzachtaler Blasmusik, Norbert Gälle, mit seinen Musikern aus dem Raum Ravensburg das Mammutprogamm eröffnet.

Nach dem schwungvollen Auftritt der seit zehn Jahren bestehenden heiteren Gruppe setzten eine kleine Dorfmusik und schließlich Frank Metzger mit den „Jungen Böhmischen“ aus dem Raum Sigmaringen konzertante Akzente.

Lob für den Musikverein

Am Abend war dann der von vielen erwartete Ernst Hutter mit der „Kleinen Besetzung der Original Egerländer“ zu hören. Viele der Gäste waren aus Holland, Österreich und der Schweiz angereist, um diesen Auftritt zu verfolgen. Unvergessliche Werke von Ernst Mosch und seinen Egerländern sowie populäre Kompositionen von Ernst Hutter waren zu hören. Der Musikvereins-Vorsitzende Andreas Laut freute sich über die gute Resonanz des Konzerts. Viele der Freunde böhmisch-mährischer Blasmusik wünschten sich eine zweite Auflage. Der Vorstand des Musikvereins denkt darüber nach. Bis nach Mitternacht waren dann die „Unzerblechlichen“ aus dem Saarland zu hören.