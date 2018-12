Raser Tempolimit: Ein eigenes Messgerät als erster Schritt

Oberstadion / Andreas Hacker

Die Gemeinde Oberstadion kauft das Geschwindigkeitsanzeigegerät, das an der Ortseinfahrt in Hundersingen im Einsatz ist.

Wer in der Grundsheimer Straße nach Hundersingen einfährt und sich ans Tempolimit hält, bekommt ein kleines Dankeschön: Daumen hoch, gut so – meldet das Geschwindigkeitsanzeigegerät, das die Gemeinde dort angebracht hat. In den nächsten Tagen wird das bisher gemietete Gerät für rund 3100 Euro gekauft; der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung im Jahr dem Vorschlag von Bürgermeister Kevin Wiest zugestimmt.

Wiest reagiert damit auf die Erfahrung, dass sich Gemeinden wie Oberstadion beim Problem mit den Schnellfahrern ziemlich alleingelassen fühlen, wie der Bürgermeister sagt. Denn für die Geschwindigkeitsüberwachung seien zwar die Polizei und das Landratsamt zuständig, doch wenn die Gemeinden auf örtliche Probleme reagierten und um Kontrollen bitten, müssten sie oft lange warten. Weil die betroffenen Anwohner oft davon ausgehen, dass die Gemeinden für die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung zuständig seien, hat sich Wiest deshalb beim Fachdienstleiter im Landratsamt nochmals rückversichert: Für Kontrollen und Verwarnungen sind nur die unteren Verwaltungsbehörden zuständig, also das Landratsamt oder die Stadt Ehingen, aber nicht eine Gemeinde wie Oberstadion.

Aktueller Anlass für Wiests Initiativen sind Klagen aus dem Ortsteil Hundersingen, wo nach Angaben von Anwohnern im Bereich der leicht abschüssigen Grundsheimer Straße und des Eichenwegs Tempo 50 häufig überschritten werde. Gleichzeitig seien hier die Kinder aus dem Wohngebiet auf dem Weg zur Schulbushaltestelle. Deshalb gibt es den Wunsch nach baulichen Veränderungen oder einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage.

Wiest hat mit dem Kauf des Geschwindigkeitsanzeigegeräts nun einen Schritt gemacht, der weitere nach sich ziehen könnte. Denn mit dem Gerät lässt sich auch Verkehrsverhalten aufzeichnen, also Schnellfahren dokumentieren. Mit diesen Informationen erhofft er sich bei nächsten Anträgen auf Kontrollen mehr Gewicht.