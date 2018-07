Schmiechen Ein Denkmal von Schmiechen verschwindet

Schmiechen / Bernhard Raidt

Der Abriss des Produktionsgebäudes der Firma Held in Schmiechen ist weit fortgeschritten. Gestern ist nun auch der Kamin verschwunden, der lange zum Ortsbild gehörte. Auf dem Bild vom Mittwoch ist er noch rechts zu sehen. Anfang August soll der Bau der neuen Produktionshalle beginnen. In einem zweiten Bauabschnitt wird dann das Gebäude abgerissen, in dem die Firma bis zur Eröffnung des Neubaus produziert. Viele der abgerissenen Gebäudeteile stammen aus den 1960er-Jahren, etliche sind auch wesentlich älter. Im kommenden Jahr feiert die Firma ihr 100-jähriges Bestehen, berichtet Gesellschafter Maximilian Held. Die Firma Held handelt mit Industriegarnen und hat eine Metallbearbeitung.