Zur Person Ein Brückenbauer wird heute 80

Öpfingen / swp

„Sie sind ein Mensch, der sich um Menschen kümmert“ – so hatte Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch im Januar 2017 den heutigen Ehrenkreisvorsitzenden des Bundes der Vertriebenen Ulm/ Alb-Donau, Joachim Wendt, bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. Heute, am Karsamstag, wird der „Brückenbauer“ mit dem großen Herz für die Vertriebenen 80 Jahre alt. Er feiert im kleinsten Kreis, daheim in Öpfingen mit seiner schwer kranken Frau Imma.

„Heimat ist dort, wo man sich geborgen fühlt“, ist einer der Grundsätze Wendts, der aus Pommern stammt und seine langjährige ehrenamtliche Arbeit für die Vertriebenen immer mit der Erfahrung des schweren Verlusts dieser Heimat verbunden hat. Die der Heimat entrissenen Menschen sind für ihn Mahnmale dafür, dass dergleichen nie wieder passieren soll: „Diese viele Unmenschlichkeit in den Kriegszeiten hat mich ein Leben lang begleitet und mir immer wieder vor Augen geführt, dass die Menschlichkeit untereinander eines der wertvollsten Güter ist“, sagte er und hat seine Arbeit als Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen/Vereinigte Landsmannschaften immer auch als Begegnung und Versöhnung verstanden. So wurde Integration für ihn zum zentralen Anliegen: Als langjähriger Vorsitzender des Arbeitskreises Migration im Alb-Donau-Kreis und stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen (BDV) im Landesverband hat sich Joachim Wendt stets auch für die Belange von Zuwanderern in der Region eingesetzt.

Wendt war als Sechsjähriger im letzten Kriegsjahr mit Mutter und Schwester vor der russischen Armee geflohen. Über Stationen in Niedersachsen und Kassel kam der studierte Diplom-Betriebswirt 1970 nach Ulm.