Kunst Ein breites kreatives Potenzial

Eine Vielfalt von Objekten kündigte Anne Linder zur Eröffnung der Buchausstellung am Sonntag in der Galerie an. © Foto: Christina Kirsch

Ehingen / Christina Kirsch

Zwei Ausstellungen haben in der Städtischen Galerie Ehingen eröffnet. Sie sind von Kindern und Erwachsenen bestückt.

Man nehme ein Werk aus der Sammlung Doris Nöth, stelle es an die Wand und lasse Kinder einfach mal mit Farbe und Papier loslegen. Anne Linder und Volker Sonntag sind in der Kinderkreativwerkstatt des Kinderschutzbunds und in VHS-Kursen so vorgegangen. Was dabei herauskam, ist in einer beeindruckenden Ausstellung mit 30 Ararbeiten von 25 Kindern in der Städtischen Galerie im Haus am Tränkberg zu sehen. „Wir haben aus der Sammlung Kunstwerke ausgesucht, bei denen wir annahmen, dass Kinder etwas damit anfangen können“, erläuterten die Pädagogen bei der Vernissage. Das waren sowohl Porträts und Landschaften, als auch abstrakte Bilder.

Die Kinder hatten verschiedene Papiere und Malutensilien wie Bleistifte, Pastellfarben und Wasserfarben zur Verfügung. Manche hielten sich streng an die Vorlage und malten akribisch ab, was sie sahen. Andere entfernten sich völlig vom vorgegebenen Bild, so dass beispielsweise das Bild „Schwimmerinnen“ von Lude Döring vor allem durch die Farben noch an das Original erinnert. „Wir hatten bedächtige Kinder und wahre Geschwindigkeitsmeister, die mit viel Energie und Schwung etwas zu Papier brachten“, berichtete Anne Linder.

Bilder sagen etwas über Kinder

So wurde aus einem eher stillen Bild eines Mannes ein beinahe wild um sich fuchtelnder Affe und einige düstere, abstrakte Kompositionen bekamen durch Kinderhand etwas Lichtdurchscheinendes. Volker Sonntag erläuterte den Besuchern die verschiedenen Entwicklungsphasen der kindlichen Mal- und Zeichenkünste. Dabei fand er mit Elias einen ganz kleinen Vorzeichner und Philippa malte unter den Augen ihrer größeren Schwester blitzschnell eine Prinzessin mit Krone aufs Papier. Dass in den Bildern die Persönlichkeit des Kindes zum Ausdruck kommt, ist für den Besucher sofort erkennbar. Die Gegenüberstellung von Original und Kinderbild gibt auch darüber Aufschluss, was in den Kindern vorgegangen sein mag.

Arbeiten eine Herausforderung

Am Sonntag eröffnete Anne Linder zudem die offene Frühjahrsausstellung mit Buchobjekten. „Die 140 eingereichten Arbeiten bedeuteten für uns eine echte Herausforderung“, bekannte die Vernissagerednerin. Man sehe in der Vielfalt der Objekte tiefgründige, witzige und hingerotzte Buchobjekte. Die Laienkünstler sind mit Messern und Klebestift, Farbe und Falztechniken an die Bücher herangegangen (wir haben berichtet). Eingekochte Bücher sind neben verbrannten und vernagelten Büchern zu finden. In allen Arbeiten entfaltet sich die Lust am kreativen Tun.

Die Ausstellung dauert bis bis 10. Juni; Öffnungszeiten Mittwoch, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr.

Info In der Museumsnacht am 12. Mai hat auch die Städtische Galerie von 19 bis 22 Uhr geöffnet. Der Poetry Slammer Marius Loy aus Esslingen wird seine Lyrik zum Besten geben.