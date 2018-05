Ein Blick aus dem Segelflugzeug auf Ehingen

swp

Bei idealem Wetter hat beim Sportfliegerclub Ehingen die Segelflugsaison begonnen. Dabei konnten gleich an den ersten Tagen Langstreckenflüge absolviert werden, berichtet Paul-Philipp Post: Der bislang längste Flug führte zum Feldberg, von dort den Schwarzwald hinauf nach Baden-Baden und über Heilbronn und Heidenheim zurück nach Ehingen. Flugzeug und Pilot legten in sieben Stunden eine Strecke von mehr als 600 km zurück – allein getragen durch die thermischen Aufwinde, die es möglich machten, auf bis zu 3000 Meter aufzusteigen. Andere Flüge führten ins Allgäu, über die Alb oder Richtung Bodensee. Dabei gelang auch drei Flugschülern ihr erster Überlandflug. Wer selbst einmal das lautlose Fliegen erleben möchte, kann an einen Schnupperflug teilnehmen (bei vorhandener Kapazität sonntags nachmittags direkt am Start). Aktuell sind zudem Plätze für Flugschüler frei. Die Ausbildung zum Segelflugpiloten darf bereits mit 14 Jahren begonnen werden. Interessenten können bei gutem Wetter sonntags am Start vorbeischauen oder über die Webseite www.sfc-ehingen.de Kontakt aufnehmen. Das Bild zeigt den Blick über Ehingen aus dem Segelflugzeug – im Vordergrund der Blaue Steinbruch und die Wohngebiete Büchele, Längenfeld und Wenzelstein mit Liebherr.