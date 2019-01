Verein Ein arbeitsreiches Jahr beim TSV Rißtissen

Rißtissen / Renate Emmenlauer

Die Organisatoren hatten für die Jahresfeier des TSV Rißtissen wieder viel Vorarbeit geleistet. Eine Tombola lockte, ein Abendessen samt Dessertbuffet und eine Cocktailbar waren geboten. Kerzenschein und farbige Lichteffekte lieferten Wohlfühl-Atmosphäre. Die Arbeit hatte sich gelohnt: Rund 200 Mitglieder füllten am Samstagabend die Römerhalle.

TSV-Chef Jörg Spaniel erinnerte in seinem Rückblick an die letztjährige Umfrage. Dabei waren die Mitglieder befragt worden, wie sie zur Jahresfeier stehen und was es für Verbesserungen geben könnte. Denn in den vergangenen Jahren waren immer weniger Stühle besetzt. Die Mehrheit habe sich für den Fortbestand der Traditionsveranstaltung ausgesprochen. Klar sei nun auch allen, dass keine Fünf-Mann-Band und kein Fünf-Gänge-Menü geboten werden können – die Feier vielmehr für Geselligkeit und die Ehrung von Mitgliedern stehe.

Gefährliche Weltpolitik

Wie stets nutzte der TSV-Vorsitzende die Gelegenheit, seine Ansprache mit einem kurzen Ausflug in das Weltgeschehen zu verbinden. Auch die Ängste der Menschen über die „gefährliche Weltpolitik“ führte er an. „Der Sport wird zwar keine Kriege und Terroranschläge verhindern, aber er kann Zeichen setzen und zum Denken anregen“, betonte Spaniel. So habe bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea erstmals ein Eishockey-Team aus Süd- und Nordkoreanern gemeinsam gespielt. Eindrucksvoll, mit Fotos auf einer Großleinwand bebildert, schilderte Spaniel danach ein erfolg- und arbeitsreiches Jahr des TSV. Die Vatertagshockete und die „Full-Moon-Party“ seien zur Institution geworden, ebenso der Frauen- und Männersporttag. Die Fußball-Jugend sei dank Jochen Rapp und Gianni Sonneck mit engagierten Helfern so stark wie lange nicht mehr. Stolz zeigte sich Spaniel über das Projekt der Jugendabteilung „TSV for Kids in South Africa“. So wurden bereits Trikots, Zahnbürsten und Malutensilien gespendet. „Wir wollen dieses tolle Projekt ausbauen und damit an einem Wettbewerb teilnehmen.“

Sportlicher Höhepunkt im Juli

Ein dickes Lob sprach Spaniel den fleißigen Schaffern aus, die viel Zeit investiert haben, um die Sportanlagen weiter auszubauen. Der Spielplatz wurde fertiggestellt, eine Zisterne gesetzt, eine neue Flutlichtanlage mit LED-Beleuchtung installiert und die Bewässerungsanlage saniert.

Zu den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des TSV im kommenden Jahr konnte Spaniel noch nichts sagen, „weil wir nicht wissen, wie die Sanierung der Römerhalle vonstatten geht“. Ein sportlicher Höhepunkt steht aber schon dieses Jahr an: Die „Weisweiler-Elf“ von Borussia Mönchengladbach wird im Juli im Fischerwert in Rißtissen auflaufen. Für die große TSV-Familie gelte es 2019, alle Schlüsselpositionen besetzen zu können und die begonnenen Projekte zum Abschluss zu bringen. Die Ehrungen (siehe Info) sprachen Steffen Medwed für den Schwäbischen Turnerbund (STB) und Deutschen Turnerbund (DTB) aus, Sonja Stückle für die Württembergische Sportjugend (WSJ) sowie Jörg Spaniel für den TSV.