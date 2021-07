Eichenprozessionsspinner haben es sich in Munderkingen an zwei Bäumen im Norden der Stadt gemütlich gemacht. Wie Bürgermeister Michael Lohner auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, habe die Stadt zwei große Nester an Eichen im Umfeld der Gellet-Linde im Norden der Stadt entfernen lassen.

Beide Ne...