Natur Eichen-Prozessionsspinner in Rottenacker

Eichen-Prozessionsspinner in Rottenacker

Der Eichen-Prozessionsspinner kraxelt über die Rinde am Baum am Sportplatz. Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Bauhofs haben das Gelände abgesperrt. © Foto: Ingeborg Burkhardt

Rottenacker / Ingeborg Burkhardt

Ein Mitglied der Jugendfeuerwehr entdeckt Eichen-Prozessionsspinner an Bäumen in Rottenacker. Der Bereich ist abgesperrt.

Florian Stoll, Mitglied der Jugendfeuerwehr, hat ihn entdeckt, den Eichen-Prozessionsspinner. Die Tiere haben sich an Bäumen beim neuen Sportlatz in Rottenacker eingenistet. Gestern trafen Bürgermeister Karl Hauler und zehn Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sicherheitsvorkehrungen.

Zwei Buben beobachteten die Aktion am Vormittag, als die Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Bauhofs rot-weiße Absperrbänder um drei Eichen zogen. „Wisst ihr, warum wir hier absperren?“, fragte Bürgermeister Karl Hauler die zwei jungen Zuschauern. „Wegen der Würmer“, antwortete einer der Jungs.

Er und sein Freund wurden vom Bürgermeister, der sich schon kundig gemacht hatte, eines Besseren belehrt. „Es sind giftige Eichen-Prozessionsspinner“, sagte er und warnte die Buben, dass sie auf keinen Fall die Absperrung umgehen und sie sich, solange die Bänder hängen, von den Bäumen fernhalten sollten. Die Raupen hätten feine Härchen, die einen starken Juckreiz verursachten. Bei Allergikern könnten die Härchen sogar lebensbedrohlich wirken, sofern sie eingeatmet werden.

In den kommenden Tage werde die Firma Helm aus Deggendorf mit einem Hubwagen nach Rottenacker kommen, um die Insekten mit einem Industrie-Staubsauger zu beseitigen. Dann müssen man die Bäume noch mit einem Löschrohr abspritzen, um auf Nummer sicher zu gehen. „Mehr können wir nicht tun“, sagte Feuerwehr-Kommandant Gerd Grözinger.

Über Smartphones hatten Hauler und der Kommandant mit dem Landratsamt Alb-Donau Kontakt gehalten, um zu erfahren, wie sie gegen den Insektenbefall vorgehen sollten. Sie wurden an Förster Michael Thalheimer in Bernstadt verwiesen.

Der Eichen-Prozessionsspinner sei schon vor zehn Jahren im Alb-Donau-Kreis angekommen, sagte der Förster. „Man kann sagen, er hat sich gut etabliert, vor allem in 700 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, wo es schön warm werden kann.“

Ist der Eichen-Prozessionsspinner erst einmal zum Schmetterling geworden, sei er völlig harmlos, doch während seiner mehrwöchigen Entwicklungs-Phase vor der Verpuppung werfe er Gifthaare ab, die für Menschen mit Allergien gesundheitsgefährdend sein können. Es gebe aber auch Medikamente zur Behandlung.

Bei den sommerlichen Temperaturen und dem frühen Blatttrieb hätten die Larven in diesem Jahr ausreichend Nahrung gefunden und seien sicher in ihrer Entwicklung schon ein, zwei Stufen weiter als in anderen Jahren. „Es gibt aber keinen Grund, Panik zu verbreiten.“ Es genüge, die Gartenbesitzer und die Kommunen zu sensibilisieren. Wichtig sei es, Eichen zu kontrollieren, sich von den befallenen Bäumen fernzuhalten, bis der Schädlingsbekämpfer die Situation vor Ort bereinigt hat.

In Rottenacker wird die Gefahr wohl bis zur Einweihung des Sportplatzes beseitigt sein, auch wenn gestern bei den Kontrollen noch an weiteren Bäumen Eichen-Prozessionsspinner entdeckt wurden. Auch um diese Bäume wurden Absperrbänder angebracht.

Nun hofft der Bürgermeister, dass die Firma Helm, die mit dem Eichen-Prozessionsspinner derzeit vollauf beschäftigt ist, bald mit dem großen Staubsauger nach Rottenacker kommen kann.