Vereine Ehrungen bei Granheimer Sportlern

Granheim / SWP

Der Sportverein Granheim hat im Rahmen seiner Weihnachtsfeier in der Granheimer Albhalle zahlreiche Mitglieder geehrt, teilt der Vorsitzende für Sport, Ingo Schuster, mit. Für zehnjährige aktive Mitarbeit und Verdienste im Fußballbereich und Vereinsausschuss ehrte Martin Teufel im Namen des Württembergischen Fußballverbands (WFV) die Ausschussmitglieder Bernd Schleker sowie Ingo Schuster und überreichte ihnen die Ehrennadel in Bronze. Vom WFV ausgezeichnet wurden zudem: mit der Ehrennadel in Bronze für fünfjährige Trainertätigkeit im Jugendbereich Nancy Oßwald und Ralf Meyer, mit der Ehrennadel in Bronze für 20 Jahre als Fußballspieler Bernd Schleker und mit der Ehrennadel in Silber für 25 Jahre als Fußballspieler Martin Marmor.

Ehrungen vom Verein selbst gab es auch noch für langjährige Fußball- und Tennisspieler sowie Aktive im Ehrenamt. Eine Vereinsehrennadel in Bronze für zehnjährige Tätigkeit erhielten Michaela Beck, Andreas Rapp, Marcel Wohlleb und Peter Wohlleb, eine Nadel in Silber für 15 Jahre Rene von Stichel, Christian Reger, Dani Faßnacht, Josef Missel und Julia Auerswald und eine Nadel in Gold für 25 Jahre erhielten Martin Marmor und Roland

Eisele.

Geehrt wurden vom Verein zudem noch Fußballer für besonders viele geleistete Pflichtspiele: für 150 Spiele Lisa Pfänder, Dani Windauer und Michael Bross, für 200 Christoph Heilig und Christian Reger, für 300 Michael Reiser, für 350 Roland Eisele und Bernd Schleker sowie für 400 Spiele Martin Marmor.